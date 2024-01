Oroscopo del 12 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 gennaio.

Vitalità, passione e protagonismo sono i punti focali grazie a Mercurio in Sagittario. La Luna, nel compatibile segno dell'Aquario, vi dona simpatia e capacità di interagire con gli altri. Avete un importante supporto planetario che vi sostiene. In amore, grazie a Venere, Luna e Mercurio, avrete la spinta necessaria per non tirarvi indietro e una nuova fiamma vi farà battere il cuore. Sul lavoro, la vostra competenza e serietà porteranno successo, soprattutto se siete liberi professionisti. Inoltre, potete provare la fortuna al gioco grazie alla Luna e a Mercurio.

La famiglia è il fulcro della vostra vita, richiedendo più impegno e partecipazione. Venere transita in un angolo neutro favorevole, costringendovi a scegliere tra gli affetti amicali e quelli familiari. Trovate un giusto compromesso. In amore, sintonia mentale e coinvolgimento totale: la vostra giornata sentimentale è caratterizzata da queste parole chiave. Nel lavoro, dimostrate di essere autentici fuoriclasse, capaci di macinare una grande quantità di lavoro. Grazie a un afflusso di denaro, potrete ripianare un debito in sospeso e allontanare i conti in rosso.

Il transito planetario promettente favorisce le azioni intraprese. La Luna amica dell'Acquario vi sostiene, risolvendo questioni familiari. In amore, esprimete le vostre qualità mediante parole e silenzi seducenti. Giove e Luna promettono incontri entusiasmanti. In campo professionale, preparatevi ad un impegno intenso. Saturno sfida le prime decadi dei Pesci, richiedendo competenze e azioni decise. I guadagni arrivano, ma attendete ancora gli altri pagamenti.

L'orizzonte si illumina, portando nuove avventure nel vostro cammino. Venere, vostra protettrice, transita nel neutro Sagittario, sottolineando l'armonia familiare. Nonostante le scelte, la vostra forma psicofisica è ottima. In amore, adattatevi alle esigenze del vostro partner e godete di fedeltà. Al lavoro, progetti attraenti vi coinvolgono, dimostrando creatività e competenza. Investite con decisione la somma ottenuta.

Oggi è necessario affrontare personalmente alcune complicazioni in ambito sociale e familiare. Nonostante gli aspetti sfavorevoli della Luna, Giove e Urano, riuscirete a difendervi grazie alla vostra energia dinamica. Mercurio e Venere vi aiuteranno a trovare soluzioni pragmatiche. In amore, i single dovrebbero essere prudenti, mentre gli altri dovranno essere sensibili e delicati con il partner. Sul lavoro, arriverà una mole equilibrata di lavoro che potrete affrontare pienamente la prossima settimana. Avrete anche una somma di denaro extra per sistemare un debito familiare.

Oggi godete del supporto di Giove e Urano, che portano decisione, tempismo e idee brillanti, soprattutto per chi è nato nella prima e terza decade. Plutone è un grande alleato per la vostra ascesa in ogni ambito, specialmente per la terza decade. Nel freddo Capricorno, il Sole vi spinge a cogliere ogni opportunità se siete single, mentre se siete in coppia vivrete un ritorno di fiamma soddisfacente. Concludete un importante progetto che vi garantirà conferme e risultati professionali. I Vergine nati dal 24 al 30 agosto e dal 9 al 14 settembre saranno particolarmente favoriti da Giove e Urano nel Toro. È necessario dedicare una somma per un viaggio con il vostro partner. Grazie a un recente afflusso di denaro, potrete organizzarvi senza preoccupazioni.

Oggi la Luna e Mercurio agiscono con potenza, stimolando l'amicizia e nutrendo il desiderio di condivisione. Con Venere a favore, migliorano emotivamente e psicologicamente, soprattutto se nati nella seconda decade. In amore, conquistate gradualmente il cuore dei vostri cari. Sul lavoro, soddisfate le richieste dei superiori mantenendo il vostro equilibrio interiore. Gestite saggiamente le finanze grazie alla vostra natura di Bilancia, supportati da Mercurio.

Non pretendere troppo dalla famiglia, cerca soluzioni adattabili. Il cielo sorride, nonostante qualche pianeta sia in posizione sfavorevole. Plutone ti sostiene, le amicizie fidate aiutano a risolvere rapidamente le situazioni. Amore e lavoro positivi, segui il consiglio dello Zodiaco. Denaro: punti su rendimenti sicuri consigliati da Nettuno e Plutone.

Luna in Acquario regala calore umano, slancio espansivo in famiglia e voglia di conoscere. Spiccano comunicazione e espressività in ambito lavorativo per chi studia o insegna. Amore avventuroso e desiderio di conquiste. Impegno intenso per liberi professionisti con richieste in arrivo. Risoluzione positiva di questioni patrimoniali grazie all'intuito e generosità.

Saturno in transito nel vostro fedele amico Pesci porta buon senso e voglia di lavorare. In famiglia, affetto stabile e sensibilità verso figli e parenti. Giornata concreta e realizzativa, come piace a voi. Amore: pensieri ansiosi allontanati, cena romantica con la dolce metà. Lavoro: Saturno costruisce basi per un futuro di successo, occasioni di carriera se siete nuovi in campo professionale. Denaro: ottime prospettive d'investimento, grazie a Giove nel segno del Toro.

Oggi, l'influenza di Venere solleva la scelta tra impegni familiari e mondanità, specialmente per la seconda decade dell'Acquario. Prenderete una decisione che avrà conseguenze importanti. Prestate attenzione alla vostra salute respiratoria. Nel complesso, i transiti celesti offrono un discreto equilibrio per voi. In amore, voi offrite pragmatismo mentre il vostro partner cerca di esprimere autenticamente i suoi sentimenti. Nel lavoro, risolvete ogni dettaglio professionale arduo grazie all'aiuto di Saturno. Le vostre capacità equilibrate vi consentono di sistemare i conti familiari.

La giornata promette molti successi per il segno. Amore coinvolgente e irresistibile per i single che desiderano nuove esperienze. Nel lavoro, l'ambizione e la calma porteranno a pianificare successi futuri. È importante risparmiare e mettere da parte risorse per tempi difficili.