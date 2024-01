Oroscopo del'11 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 gennaio.

La sensibilità accompagna la mattinata, sfruttate l'intuizione per superare ostacoli. Il vostro carattere sorprende e lascia senza parole. Giove, Urano e Venere portano fortuna. Amore: coraggio e iniziativa per conquistare chi vi piace. Compleanni tra il 2 e il 9 aprile avranno successo. Lavoro: i vostri talenti vengono apprezzati e siete indispensabili. Disciplina e rispetto sono le vostre parole chiave. Denaro: evitate di essere spericolati, i pianeti vi rendono distratti.

Sotto la Luna nel Capricorno, affinate la vostra intuizione finanziaria. Nell'amore, date spazio ai momenti romantici per consolidare la vostra relazione. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete una posizione autorevole e rispettata dai vostri superiori. Investite i vostri risparmi senza esitazione, le stelle sono dalla vostra parte.

La posizione favorevole dei corpi celesti porta beneficio al vostro segno. Buono sia lo stato d'animo che la forma psicologica. Giove e Urano vi sostengono con vantaggi. In amore, atmosfera di divertimento e sfida erotica. Buoni aspetti nel segno amico del Toro. Un nuovo collega affiatato si rivela anche un amico. Prospettive di guadagno grazie a una proposta finanziaria. Giove vi aiuta a riflettere.

Il cielo invernale si schiarisce dolcemente per voi grazie a Urano, che vi rasserena l'animo e migliora l'umore. L'influenza positiva del pianeta contribuisce al successo di iniziative prese in precedenza. In amore, Saturno permette l'espressione piena dei vostri talenti affettivi. Sul lavoro, i rapporti con colleghi e collaboratori vi favoriscono, mentre finanziariamente vi si presenta un affare promettente. Una consulenza familiare vi aiuterà a valutare le opportunità e i rischi in gioco.

Un cielo fortunato si apre per voi Leonesse e Leoni. Il duo Mercurio-Venere nel Sagittario porterà beneficio alle vostre imprese familiari e sportive. Il transito sagittariano vi infonderà determinazione in ogni iniziativa. In amore, Giove e Urano permettono una comunicazione disinvolta. Valutate con attenzione le proposte di cambio di lavoro e sfruttate le vostre abilità direttive. Gestite saggiamente le finanze familiari e siate attenti a chi ha bisogno.

Oggi, Luna e Sole favoriscono il settore lavorativo dei nativi della Vergine, soprattutto se nati nella terza decade. I pianeti coccolano letteralmente il vostro segno, promuovendo il successo delle vostre iniziative. In amore, i single vivono conferme del loro fascino, soprattutto se nati tra il 26 e il 31 agosto. Marte favorisce le collaborazioni lavorative per i Capricorno, mentre quelle dipendenti vedono riconoscimento per l'efficienza. In campo finanziario, una complessa operazione richiede una soluzione affidabile, che può essere raggiunta con l'aiuto di un professionista competente.

Oggi, in famiglia, l'atmosfera si distende, infondendovi buon umore. L'affetto dei vostri cari guida la vostra vita, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 3 e l'11 ottobre. Grazie a Venere nel Sagittario, siete sollevati da momenti di incertezza. In amore, Venere nel vostro segno vi sprona a sedurre chi vi piace, mentre gli altri godono di fiducia e sicurezza. Nel lavoro, raggiungete un importante traguardo grazie a Mercurio positivo. Nelle finanze, dimostrate la vostra abilità e aiutate un parente in difficoltà.

Oggi dimostrate grinta e intelligenza nel superare le sfide. Mercurio nel Sagittario vi porta a fare scelte decisive nei rapporti personali e a chiudere situazioni aperte. Seguite le vostre intuizioni in amore e approfittate delle influenze di Marte e Nettuno per incontri speciali. Riceverete conferme positive sul lavoro e dovreste evitare rischi finanziari. Siate pazienti e aspettate il momento giusto.

Libera la mente dagli interrogativi passati, migliorati rapporti familiari. Marte in Capricorno ti regala equilibrio. Nuove opportunità amorose per i single, la Luna crea romanticismo e complicità nelle coppie stabili. Dimostra le tue capacità e non temere grandi guadagni. Affari fortunati con l'aiuto di Mercurio.

Novilunio nel segno, vi attendono incontri inaspettati e buon umore. Compleanni dal 24 al 30 dicembre festeggiano. Ottimi rapporti con i figli e soddisfazioni nel vederli realizzati. Promettente momento sentimentale con pianeti della passione dalla vostra parte. Nettuno e Marte vi assicurano intimità soddisfacente con la persona amata. Ottimo nel dirigere e ottenere massimo rendimento del personale. Gestite con garbo. Luna nel segno favorisce risparmio e affari che daranno frutti. Consiglio esperto se impegnarvi definitivamente, soprattutto in seconda decade.

Mercurio continua a favorire l’Acquario, mentre Nettuno aiuta la flessibilità per la terza decade. Iniziative senza ostacoli, il vostro spirito d’azione vi porta risultati positivi, specialmente per i compleanni dal 6 al 15 febbraio. Venere e Luna donano un'affettività serena, mentre Giove richiede cautela finanziaria.

Molti pianeti in aspetto positivo per il vostro segno: Luna, Plutone e altri otto corpi celesti vi supportano. In amore, la sintonia con il partner deriva dalla vostra adattabilità e comprensione. Nel lavoro, con Saturno nel segno, potrete strutturare abilmente la vostra professione. Siate prudenti nelle finanze, ma un affare potrebbe rivelarsi vantaggioso. Consigliatevi sempre con un esperto.