Oroscopo del 6 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 dicembre.

Oggi il segno dell’Ariete è guidato dal Sole e si presenta come un giorno discreto, ma attenzione alle prove e agli esami. In amore, il Sole favorevole rende appassionati e affettuosi soprattutto i nati in aprile, mentre Mercurio può causare dissonanza per chi è nato nella prima decade. Nel lavoro, non lasciatevi scalfire dalle piccole contrarietà e continuate ad operare con impegno. Per quanto riguarda le finanze, i colori vivaci come il rosso, il giallo, l'arancio e il verde squillante, possono portare creatività e originalità.

La stanchezza persiste con Venere in Scorpione, ma l'armonia familiare dà serenità. Plutone e Urano sono i vostri alleati. Successo in amore sia per single che accasati, specialmente per chi è nato nella terza e seconda decade. Nettuno favorisce la connessione con il partner, nonostante le difficoltà familiari. Seguite il progetto indicato dai superiori con la vostra abilità. Giove vi rende apprezzati, soprattutto se nati ad aprile. I colori e gli artisti taurini portano fortuna.

Oggi, Luna e Giove vi proteggono, offrendovi intuito e capacità di adattamento. Se siete nati nella terza decade, questo sarà particolarmente vantaggioso. La giornata di dicembre sarà altalenante, ma voi saprete destreggiarvi con abilità. Successo per i single di giugno in cerca di avventure. Se i vostri capi vi danno fastidio oggi, sorridete internamente e non prestate troppa attenzione. Una risata può seppellire le persone noiose. Ricordate questo quando incontrerete situazioni ingiuste. I colori preferiti dei Gemelli sono il giallo, il celeste e il rosa, ispirati a paesaggi primaverili sospesi e allusivi.

Oggi, i pianeti del Toro svolgono un ruolo positivo per voi. La sensibilità aumenta e l'umore diventa gioioso, portando armonia in famiglia, soprattutto per coloro nati a giugno. Nonostante il contrasto di Mercurio, Luna e Plutone, affrontate tutto con tenerezza e dolcezza, conquistando il cuore dei vostri amati. La Luna in Bilancia può creare un po' di caos nella comunicazione con i colleghi, ostacolando l'esecuzione dei vostri compiti.

I colori del Cancro sono il bianco, l'argento e il verde acqua, simili ai toni vellutati e agli sfumati, attenzione alle finanze!

In una giornata favorita dal nume tutelare Sole, Venere imbronciata in Scorpione non influisce sull'umore familiare. Amici di vecchia data si uniscono per una serata di convivialità. L'amore è guidato da Marte nel segno amico del Sagittario, con una capacità espressiva vincente. Al lavoro, durante la Luna in Bilancia, si è decisi ma amabili. Le preferenze finanziarie sono per tonalità decise come il giallo, l'arancio squillante, il rosso carminio.

Un transito incoraggiante con Giove in Toro e l'appoggio di una grandiosa Venere in Scorpione. Plutone orienta chi cerca l'anima gemella nella terza decade. Impegnatevi a frequentare nuovi ambienti e eventi sociali. Nel lavoro, difendetevi da chi vuole approfittare di voi. I toni e i pittori del segno rivelano colorazioni definite e una capacità di cogliere e ritrarre il dettaglio in modo magistrale.

Nuove iniziative sportive, soprattutto per coloro nati nella terza decade. I legami di lunga durata potrebbero attraversare alti e bassi a causa di interferenze esterne. Sarà importante trovare un giusto compromesso. È bene fare attenzione a non sovrastare i colleghi lungo il percorso professionale. Mantenere occhi e orecchie ben aperti sarà fondamentale. I colori tipici della Bilancia sono sobri e vellutati come il grigio perla, il giallo chiaro e il verde erba.

Transiti planetari in linea con ambizioni. Luna in Bilancia vi guida con intuizione straordinaria. Mostrate genialità e un pizzico diabolico. Venere nel vostro segno favorisce intesa magica con persona amata. Approfittatene per risolvere dissapori. Per single nati in ottobre, trionfo dell'eros. Grazie a Mercurio positivo, superate difficoltà insormontabili al lavoro. Colori portafortuna: nero, viola, verde petrolio. Nel mese dedicato ai defunti, promessa di rinascita. Pablo Picasso incarna la svolta artistica del XX secolo.

Giornata di buonumore grazie al caloroso Sole nel vostro segno, nonostante recenti dissapori familiari. Il senso dell'umorismo è particolare, basato sul nonsense e sul naif. Luna benefica dalla Bilancia rende la vita affettiva soddisfacente, comunicativa col partner, soprattutto per la terza decade. I single amano l'avventura, specialmente se compleanni dal 10 al 19 dicembre. Adattamento a novità professionali che diventeranno positive, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Colori come ametista, porpora e prugna portano fortuna. La creatività irrazionale e emotiva, propria del Sagittario.

Il cielo vi sorride con la maggior parte dei pianeti a favore. Tuttavia, la Luna in Bilancia vi consiglia di essere cauti nelle decisioni e moderati nelle relazioni familiari e amicali. In amore, Venere vi rende in armonia con il partner, specialmente se siete nati a dicembre. I single della terza decade sperimentano successi erotici con l'appoggio di Plutone. Nel lavoro, Mercurio vi aiuta ad eccellere se siete giornalisti, pubblicisti, insegnanti o pubblicitari. Per le finanze, essendo Capricorno, colori freddi e metallizzati come il bianco ghiaccio e il grigio antracite portano fortuna, così come le tonalità intense e penetranti nella pittura di Henri Matisse.

Oggi, sarete supportati dalla Luna in Bilancia, dal Sole e da Marte nel Sagittario, sia nella famiglia che negli affetti amicali. Le amicizie intime sono particolarmente importanti, mentre l'atmosfera generale appare positiva e fortunata. In amore, Mercurio nel Capricorno e Marte nel Sagittario vi spingono verso nuove avventure. Sul lavoro, la Luna in Bilancia vi rende attenti e scrupolosi nei confronti degli altri. Per quanto riguarda il denaro, i colori azzurri, pervinca, blu elettrico sono in sintonia con la vostra anima.

Grazie all'influenza di Venere, vivrete una giornata serena e emotiva. Sarete sensibili alle atmosfere circostanti, creando un'armonia familiare e amicizie solide.

I cuori solitari con Urano positivo avranno incontri fondamentali. I nati a marzo saranno fortunati con le nuove avventure. Mostrate la vostra natura amabile e flessibile, Giove favorisce i rapporti professionali. I colori e i pittori del vostro segno riflettono la primavera. Nettuno vi ispira con cromie blu e Michelangelo rappresenta l'intensità di questo segno.