Oroscopo del 15 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 novembre.

Oggi, i transiti astrali portano una giornata positiva, dove il vostro vigore emerge. Esaminiamo i difetti del vostro segno: Marte vi rende autoritari, senza guardare i diritti degli altri. Il Sole vi fa sentire protagonisti, spingendovi ad usare "Io" in ogni contesto. Sorridete di questa tendenza. Plutone talvolta limita la vostra empatia e comprensione. Momento altalenante, date e chiedete rispetto. Urano guida i successi se nati nella terza decade. Dimostratevi i "primi della classe" in ufficio. Accettate le proposte di gioco, senza esagerare nel tifo.

La presenza favorevole di Giove nel vostro segno vi aiuta a gestire situazioni familiari, specialmente con bambini piccoli. Grazie al vostro tocco affettuoso, riuscirete a trovare soluzioni armoniche. Tuttavia, alcuni difetti possono influire. Il materialismo eccessivo, dato dalla posizione di Giove, e la preoccupazione per l'immagine, derivante dalla posizione di Venere, possono limitarvi. Inoltre, la possessività emotiva può emergere quando non siete sicuri delle situazioni sentimentali. L'amore è positivo, con Uranio che aiuta a sedurre chi vi interessa. Nello lavoro, avete il sostegno di Saturno, Nettuno, Giove e Urano. La vostra professionalità è indiscussa, dimostrandola a coloro che osano metterla in discussione. Per quanto riguarda i soldi, questo è un buon momento per tentare la fortuna al gioco, specialmente se siete nati ad aprile.



Oggi, il quadro dei transiti è sereno - variabile, con positività che bilanciano le negatività. È importante esaminare i difetti dei Gemelli, partendo dai pianeti "signori" del segno. La vostra spontaneità può portarvi a essere superficiali e saltare da una novità all'altra senza approfondire. La vanità può ostacolare la vostra personalità. Nonostante le sfide della Luna ostile, guidati da Venere potrete esprimere i sentimenti alla persona amata. Il lato passionale ed emotivo ne beneficia. Configurazione fluida che porta soddisfazioni, soprattutto in equipe. La stima dei colleghi aumenta, soprattutto per la terza decade gemellina. Con la Luna contraria, evitate scommesse rischiose. Attendetevi una svolta fortunata tra qualche giorno.



Alcuni nodi irrisolti si sciolgono improvvisamente oggi, promettendo una fase positiva e soddisfacente. Marte lavora per voi Scorpioni, soprattutto se nati a luglio. I corpi celesti del Cancro sottolineano i difetti: delegare le responsabilità, rimandare scadenze e vivere egoisticamente. Se nati nella prima e terza decade dei Pesci, un nuovo interesse sentimentale potrebbe attendervi. Urano vi aiuta se nati dall'11 al 15 luglio, agite seguendo l'intuizione per raggiungere i vostri obiettivi facilmente. Con Giove e Urano, potrete catturare la fortuna oggi, soprattutto se nati a luglio.



Il team Mercurio - Sole - Venere favorisce il successo delle vostre occupazioni familiari, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Tuttavia, dovete fare attenzione all'eccessiva ipercritica che caratterizza il vostro segno secondo Mercurio, e alla visione troppo meccanica della vita che Urano può generare. In amore, la Luna dal Sagittario potrebbe rendervi distanti dalle atmosfere amorose, quindi è importante coltivare la componente emotiva del rapporto. Nel lavoro, Mercurio e Sole vi supportano nelle vostre iniziative, offrendovi spazio per futuri progressi. Per quanto riguarda le finanze, si consiglia prudenza a causa dell'influenza negativa della Luna Sagittario.

La Luna, Marte, Venere e Mercurio favoriscono una comunicazione serena e equilibrata per la Bilancia. L'egocentrismo di Venere è un difetto raro nel segno, mentre Saturno può rendere rigidi e inflessibili nelle questioni di principio. L'idealismo potrebbe sfociare nel fanatismo. Marte e il Sole animano l'eros degli Scorpioni, soprattutto a settembre. I single sperimentano. Dimostrate grande forza e decisione grazie a Saturno e Marte. Affrontate le sfide tecnologiche con determinazione. Prova la fortuna al gioco, soprattutto i nati nella prima e seconda decade.



La giornata vi regala soddisfazioni private e pubbliche, sia in ambito familiare che sociale. Tuttavia, i pianeti in Scorpione possono rendervi aggressivi in situazioni provocatorie. Mercurio può farvi risultare scomodi con battute taglienti. In amore, le relazioni di lunga durata si arricchiscono di romanticismo, mentre nel lavoro, una collaborazione favorisce l'avanzamento di carriera. Tuttavia, evitate rischi finanziari.



Oggi potrebbero esserci alcune lievi tensioni causate da Saturno e Nettuno, ma la presenza della Luna e di Mercurio nel segno contribuirà a ripristinare l'equilibrio. Nel complesso, siete un segno che ama dare consigli e può essere un po' possessivo nei rapporti amorosi. Tuttavia, è importante rimanere razionali per ottenere risposte in ambito sentimentale, soprattutto se nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo, è un momento positivo, ma sii prudente se lavori nel commercio e tieni sotto controllo i conti e i rapporti con il pubblico. Inoltre, è consigliabile essere cauti con le spese, soprattutto se nati a novembre.



Palcoscenico positivo con Giove che vi favorisce in ogni settore. Attenzione a temperamento bellicoso e durezza. Saturno spalleggia l'amore e il lavoro, Urano sorprende. Agite con sensibilità e adattandovi alle esigenze del partner. Single terza decade coinvolte in imprese amorose. Programmate e accettate senza esitazione. Giocate al Lotto con l'ottima posizione della Luna.



Oggi, l'importanza dei rapporti autentici emerge per l'Aquario. Tuttavia, bisogna fare attenzione a possibili difetti come atteggiamenti ambivalenti, trasformismo e intransigenza, influenzati rispettivamente da Urano, Nettuno e Saturno. In amore, Venere favorisce nuovi incontri per i nati nella terza decade, mentre Marte porta pettegolezzi. Nelle finanze, si consiglia cautela nelle puntate, nonostante le opportunità create da Giove e Urano.



Le nuvole transiteranno sul vostro cielo, grazie a Mercurio in Sagittario che rende accesi i rapporti familiari. Oggi i Pesci riconoscono i loro difetti, ma attenzione a non chiudervi nel guscio. Nettuno rivela le vostre eccentricità e Giove può rendervi troppo possessivi. In amore, mostrate i vostri sentimenti. In ufficio, il team di Urano e Plutone vi supporta, nonostante la stanchezza. Evitate il gioco d'azzardo con la Luna sfavorevole e aspettate qualche giorno per provare fortuna.