Oroscopo del giorno, le previsioni del 21 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 maggio.

Luna vi favorisce nella vita familiare e Giove vi rende vivaci e pieni di brio. Se siete single e in ricerca Marte e Venere ma anche Luna potrebbero essere alleati. Plutone e Mercurio sono positivi e vi aprono a una domenica di relax con una bella fiction da guardare, nel vostro caso “Il Re” con Luca Zingaretti.

I nati nella terza decade avranno Urano favorevole, mentre insieme a lui in amore ci saranno pure Venere, Luna, Saturno, Giove, Nettuno e Sole. Oggi la serie tv da guardare per rilassarvi è “A casa tutti bene”.

Saturno e Nettuno sono contrari ma Luna è benevola per i nati nella terza decade e quelli nati tra il 15 e il 19 giugno. Sempre Luna vi dà grande equilibrio in amore. La serie tv da guardare oggi? “The White Lotus”.

Nessun pianeta è apertamente ostile nei vostri confronti oggi. Anzi, Giove e Urano vi sosteranno in amore dandovi grande autoironia se nati nella prima decade. “Domina” è la serie tv che dovreste vedere oggi.

Luna è molto positiva così come anche Venere, nonostante la contrarietà di Urano e Giove. I nati dal 14 al 17 agosto vivranno l’onda di nuove emozioni amorose grazie a Luna. La fiction Sky da vedere? “Django”, bella e insolita.

Urano vi dà la possibilità di cambiare marcia oggi se nati in seconda e terza decade. Venere è molto favorevole in amore per i nati dal 9 al 15 settembre, anche se Saturno è contrario. “Alfredino – Una storia italiana” è la fiction Sky che potreste guardare oggi.

Luna spicca nel vostro cielo oggi e alza il livello di emozionalità. Anche Plutone è un generoso patron di eventi sentimentali, così come Venere. La fiction giusta per questa giornata è “Hotel Portofino”.

Plutone vi contrasta un pochino ma niente di grave se nati dal 23 al 20 ottobre. Urano è un po’ contrario in amore ma a fare da contraltare c’è Saturno che propone strategie da scacchisti. “Gangs of London” è la serie tv Sky consigliata per oggi.

Saturno vi tiene il broncio se nati nella prima decade ma Luna vi favorisce in amore. “Das Boot” è l’avvincente serie tv che potreste guardare oggi. In alternativa c’è anche “Marie Antoinette”.

Saturno e Sole vi sono alleati, così come Urano. Giove vi dona un carisma smagliante in amore se nati dal 21 al 27 dicembre. La serie tv da guardare oggi? Senza dubbio “Romulus”.

Urano e Luna vi favoriscono spudoratamente se nati dal 7 al 14 febbraio. Vi pervade in amore un’insolita voglia di tenerezza se nati dal 15 al 18 febbraio, sempre grazie a Luna. La serie tv consigliata? “Blocco 181”.

Giove e Venere vi alleggeriscono lo spirito oggi, nonostante il contrasto di Luna (ma niente di grave). Urano vi fa assestare felicemente in amore e forse siete pronti per uno step superiore. “L’opera” è la serie tv da guardare oggi.