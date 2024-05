Formaggio vegano rischia di vincere concorso latticini. Poi squalifica

Si chiama Climax Blue, è un formaggio, e stava per vincere un concorso di latticini. Beh, cosa c'è di strano? Semplicemente che non è un formaggio, o meglio è un formaggio vegano.

Scelto da un 3 stelle Michelin

A produrre il Climax Blue è l’azienda californiana Climax Foods, che rifornisce anche il ristorante di cucina vegetale tre stelle Michelin Eleven Madison Park di New York. Quando però il prodotto è arrivato alla finale del contest 2024, altri concorrenti hanno storto il naso, perché non ritenevano corretta la presenza di un prodotto che gareggiava con i formaggi pur non essendolo, per definizione e per metodi di produzione utilizzati. La Good Food Foundation, che supervisiona l’assegnazione dei premi, ha proposto allora di selezionare un co-vincitore, nel caso in cui il Climax avesse vinto. Poi il colpo di scena: senza una spiegazione, la scorsa settimana, il prodotto è stato rimosso dalla lista dei finalisti dal sito web, anche se il regolamento prevede la partecipazione alla gara dei formaggi vegetali.

Il caso

Ad interessarsi alla vicenda è stato il quotidiano americano Washingthon Post, che dopo aver provato a sentire gli organizzatori del premio senza avere una risposta ha intervistato il ceo di Climax, Oliver Zahn. "È venuto fuori che Climax non era solo un finalista, ma il candidato al primo premio - ha rivelato - notizia riservata che è stata rivelata in una mail inviata dalla fondazione a Climax a gennaio". Il motivo dell'esclusione, secondo quanto dichiarato da Zahn, è chiaro: le pressioni degli altri concorrenti.