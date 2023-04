13/20

A Tres Piedras, nella contea di Taos (in New Mexico), sorge l'edificio in vetro e terracotta progettato come una "nave terrestre". Tra le pratiche sostenibili adottate dai proprietari, c'è l'utilizzo dell'energia solare e della sola acqua piovana. Grazie al clima, superfluo l'utilizzo dell'asciugacapelli

