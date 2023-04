1/5 ©Ansa

Il 22 aprile si terrà la Giornata della Terra e per l’occasione Google ha diffuso alcuni dati in merito alle ricerche effettuate in Italia nel periodo dal 28 marzo 2022 al 27 marzo 2023. La siccità, che ha colpito l’estate del 2022 e minaccia quella del 2023, è l’argomento andato in maggiore tendenza

Cambiamento climatico, cosa sapere sulle cause e le conseguenze che ne derivano