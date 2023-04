Scopri quanto ne sai sull'inquinamento da plastica. IL QUIZ

I rifiuti in plastica, infatti, rappresentano un pericolo per la fauna marina con tartarughe e altri abitanti degli oceani che rischiano addirittura la vita. Hai idea di quante specie marine sono danneggiate dall'inquinamento da plastica? I numeri sono esorbitanti.

Ognuno di noi può fare molto. Esistono svariate alternative ai prodotti in plastica monouso o anche solo ai prodotti in plastica, dalle borse riutilizzabili alle tazze da viaggio in acciaio inossidabile. A proposito, hai mai provato ad immaginare quanto tempo una persona utilizza una busta in plastica prima di buttarla?

Se le cose non cambieranno, gli scienziati prevedono che tra qualche anno la plastica supererà i pesci presenti nell'oceano, misurandoli per il loro peso.