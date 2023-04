Scopri quanto conosci il cambiamento climatico. IL QUIZ

Qual è il paese che inquina di più? E sapevi che il settore dei trasporti è uno tra quelli che più incidono sull'inquinamento delle nostre città? O ancora, sai riconoscere i gas serra e ricordi cosa prevede l'Accordo di Parigi sul clima del 2015? E l'effetto serra, in che cosa consiste?



Il 22 aprile si celebrerà la 53esima Giornata mondiale della Terra, un'occasione che mobilità milioni di persone in tutto il mondo in difesa del pianeta, a favore della promozione del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità.

Il tema quest'anno è "Invest in our Planet", investi nel nostro pianeta. L'obiettivo è incentivare governi, imprese, cittadini a investire nel pianeta e nelle generazioni future. Agire ora per proteggere la salute, le famiglie e l'ambiente. Innovare subito per provare a invertire la rotta rispetto ai cambiamenti climatici e costruire un futuro più verde e più equo invitando tutti a fare la propria parte. Secondo Earthday, i governi devono incentivare i cittadini, le imprese e le istituzioni a creare e innovare, promuovendo gli interessi pubblici e creando il quadro per un sistema economico globale equo e sostenibile.

Verifica quanto sei preparato sul cambiamento climatico con il quiz di SkyTg24