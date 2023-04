Giornata della Terra, gli eventi e le iniziative più belle nel mondo

Torna il 22 aprile la Giornata Mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta. E' stata celebrata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1970, un anno dopo l’incidente in una piattaforma petrolifera al largo della California che causò la fuoriuscita di circa dieci milioni di litri di petrolio in mare per 11 giorni: un evento che colpì moltissimo l’opinione pubblica.

Le iniziative in Italia

Il 22 aprile alla Nuvola di Fuksas a Roma si terrà il Concerto per la Terra. Tra gli ospiti, annuncia Earth Day Italia, anche il cantautore Tommaso Paradiso.

A Torino sono previsti per tutto il giorno, ai Giardini reali e alla Cavallerizza, una serie di appuntamenti conclusi da un concerto per la Terra. In programma, con il claim "un clima di cambiamento può fermare il cambiamento del clima", ed Elisa come madrina, che avvierà una nuova operazione di forestazione urbana, ospiti come gli Eugenio in via Di Gioia, Marlene Kuntz, Saturnino, Rose Villan e l'antropologo Eduardo Kohn, e una challange che ha l'obiettivo di raggiungere 10mila buone azioni per il pianeta in 17 giorni. Organizzata da AWorld e Club Silencio con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, la giornata sarà gratuita e carbon neutral.

"The great global cleanup"

Annunciato anche il ritorno della Grande Pulizia Globale (The Great Global Cleanup), la campagna per liberare l'ambiente dai rifiuti e dall'inquinamento da plastica.

Giunto al suo quinto anno consecutivo, The Great Global Cleanup è il più grande evento di volontariato coordinato al mondo, affrontando la questione dei rifiuti mal gestiti e fornendo opportunità per individui e organizzazioni di vedere l'impatto positivo e tangibile che le loro azioni hanno sul nostro ambiente. L'obiettivo collettivo di aprile 2023 è quello di rimuovere milioni di altri rifiuti dai nostri spazi verdi, comunità urbane e corsi d'acqua. Cittadini e organizzazioni possono registrare il proprio evento e invitare altri volontari a partecipare tramite The Great Global Cleanup Live Map. I cittadini possono cercare sulla mappa le iniziative vicine a loro o organizzare le proprie, individuali o di gruppo, vicino a dove vivono e lavorano.

La grande manifestazione a Londra

Tra il 21 e il 24 aprile migliaia di persone si riuniranno a Londra, davanti al palazzo di Westminster dove ha sede il parlamento inglese, per chiedere un maggiore impegno politico contro il cambiamento climatico. La manifestazione "The big one" - che conta di raggiungere i 100mila partecipanti - è organizzata da Extinction Rebellion ma è aperta a tutti: sono oltre 70 le associazioni che si sono unite al progetto, tra cui Greenpeace, Amici della Terra e il sindacato Pcs.