Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 31 gennaio

Giove vi rafforza se nati nella prima decade. Saturno è benefico in amore e soprattutto dal punto di vista erotico se nati dal 5 al 10 aprile. Sole e Marte vi faranno arrivare sempre primi a lavoro.

Venere è benefica ma Saturno e Sole potrebbero darvi un po’ di nervosismo. Luna e Venere in oltre vi portano a darvi un po’ tanta pena per una persona che sembra latitante o assente in amore. I vostri capi vi tengono un po’ sotto pressione oggi.

Luna e Marte vi consentono di non fare passi falsi, così come Saturno, Giove e Sole vi sono alleati. In amore c’è un nuovo sentimento crescente per una persona conosciuta da poco, mentre i nati dal 18 al 20 giugno dovranno mettere da parte qualche risparmio.

Luna vi porta gioia e fortuna se nati nella terza decade. La corrispondenza amorosa di una persona alla quale tenete vi riempie il cuore. Se nati nella seconda decade oggi raccoglierete i frutti morali ed economici delle vostre fatiche.

Luna vi dà una forma fisica perfetta e anche un alto livello di euforia. Urano vi suggerisce una fase molto bella in amore se nati nella seconda decade mentre i nati dall’8 al 13 agosto concluderanno un impegno lavorativo piuttosto gravoso.

Urano, Mercurio e Plutone vi spalleggiano alla grande se anti dall’8 al 14 settembre ma state attenti ai malanni di stagione. Se nati dal 13 al 17 settembre avrete la possibilità di rafforzare un bel sentimento d’amore. Urano vi fa arrivare grandi conferme dal settore professionale.

Sole e Saturno vi rendono razionale l’approccio alla vita. Trionfa l’amore con Luna e Marte oggi, specie per i nati nella prima decade. A lavoro arrivano conferme importanti se nati a settembre.

Saturno e Sole è un tag team un po’ ostile oggi. Se nati dal 28 ottobre al 4 novembre i componenti delle coppie stabili faranno ulteriori passi in avanti nella relazione. Plutone vi sostiene se volete fare investimenti.

Sole, Giove e Saturno sono tutti benefici per voi. Se nati dal 3 al 12 dicembre ci sarà un ritorno di fiamma per alcune coppie. I risultati economici del lavoro sono abbastanza soddisfacenti.

Sole e Saturno vi danno grande forza se nati in prima e terza decade. Venere è bella e passionale e privilegia le unioni di lunga durata se nati dal 9 al 14 gennaio. Risultati da consolidare a lavoro dopo i recenti successi.

Giove vi consente di vivere una fase di grandi realizzazioni emotive. Siete ancora single? Urano contrario farà da stimolo propulsore per una bella sveglia. Raccogliete i frutti di quanto seminato a lavoro se nati nella terza decade.

Nettuno e Venere sono al vostro fianco, così come Plutone che favorisce in amore i nati a marzo. Urano vi regala grandi frutti economici se nati dal 5 al 10 marzo.