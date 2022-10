Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 ottobre

Plutone contrario rallenta le vostre iniziative e anche i rapporti interpersonali. In amore però si scioglierà qualche tensione accumulata nel recente passato se nati dal 31 marzo al 5 aprile. Se siete nati nella terza decade ricevere alcuni riconoscimenti a lavoro.

Urano mostra un clima di fiducia nonostante Saturno sia negativo così come pure Venere e Sole. Luna vi fa presente che occorre un po’ più di affetto nei confronti del partner, mentre a lavoro Nettuno e Plutone vi sosterranno se nati a maggio.

Marte vi rende un segno molto fortunato così come anche Giove se nati a maggio. Saturno vi aiuta a mettere il punto su solidi legami insieme a Mercurio. Lo stesso Mercurio ma anche Marte, Giove e Saturno sono veri assi nella fase lavorativa.

Venere vi favorisce apertamente insieme a Nettuno se nati dal 14 al 18 luglio. Plutone sarà un po’ negativo in amore ma verrà controbilanciato dall’azione di Nettuno. Sole vi ricompensa in ufficio.

Libertà di azione grazie a Sole, anche se Saturno è contrario per i nati nella seconda decade. Venere vi darà un aspetto un po’ imbronciato in amore, mentre lavorativamente parlando il cielo vi spinge ad alcune riflessioni da fare.

Sole e Urano sono dalla vostra parte, mentre invece Marte e Nettuno vi contrastano. Nonostante alcune preoccupazioni quotidiane la vostra relazione va a gonfie vele, mentre Sole vi sostiene a lavoro se nati nella prima decade.

Venere vi rende molto interessante il presente, anche se i nati nella terza decade dovranno contrastare l’ostilità di Plutone. Saturno mette in primo piano i sentimenti, con i nati a settembre che si libereranno di alcuni pregiudizi. Giove è dissonante ma a lavoro mostrerete comunque un grande piglio.

Luna, Plutone e Nettuno vi sostengono incondizionatamente, così come pure Sole e Venere. Sempre Sole crea atmosfere irripetibili in amore, mentre a lavoro Plutone e Nettuno vi faranno raggiungere prestigiose posizioni se nati nella terza decade.

Sole, Venere e Mercurio sono a vostro favore, mentre Marte e Saturno un po’ meno. Mercurio darà chance fortunate ai single della terza decade ma anche una strada piuttosto libera in fase lavorativa.

Sole, Venere e Saturno vi favoriscono così come Urano e Nettuno. Lo stesso Urano favorirà un’espressione spontanea dei sentimenti per le coppie della prima decade. Cambiamenti attesi ma non imminenti per quanto riguarda i nati della terza decade a lavoro.

Venere, Sole e Urano sono contrari ma Marte manda buoni influssi per nati di seconda e terza decade. Luna vi suggerisce di pensare meno al lavoro e più al partner se nati dal 27 gennaio al 4 febbraio. La vostra abilità diplomatica non vi farà difetto in ufficio.

Venere è benefica così come Giove e Nettuno che suscitano in voi voglia di cambiare. Venere vi darà anche una forte corrispondenza dei sentimenti verso la persona amata ma a lavoro un po’ di prudenza con alcuni colleghi.