Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 ottobre segno per segno

Un po’ di nervosismo oggi nei rapporti interpersonali ma niente di preoccupante, anche se Luna è dissonante per i nati nella seconda decade. Anche Plutone è contrario, mentre Giove risplende per voi in amore. Plutone è disarmonico anche a lavoro, quindi rimandate decisioni importanti.

Giornata un po’ in salita che però si aggiusterà con il tempo. Plutone e Saturno vi contrastano se nati nella seconda decade, mentre se siete nati dal 13 al 17 maggio vivrete comunque una fase di romanticismo e passione grazie a Nettuno. I nati nella seconda decade coltiveranno notevoli ambizioni professionali.

Nettuno è dissonante per i nati a giugno e vi faranno sentire un po’ la stanchezza. Marte però vi invita a rimettervi in moto quanto prima se nati nella terza decade. Luna vi suggerisce un delicato ascolto delle esigenze del partner, mentre Nettuno potrebbe darvi qualche pensiero di troppo a lavoro.

Nettuno è per voi molto felice se nati nella terza decade, anche se Giove è contrario per i nati nella prima. Nettuno vi gratificherà anche in amore, mentre se nati nella terza decade Mercurio è ancora in una zona negativa per ciò che concerne la vostra professione.

Urano e Saturno vi danno difficoltà a intendervi con gli altri ma per fortuna Marte cercherà di mettere una pezza. Mercurio è una nota di tenerezza e amabilità nella relazione di coppia. Se nati dal 14 al 22 agosto avrete competenze necessarie per uno sprint a lavoro.

Plutone, Urano e Mercurio sono tutti favorevoli, così come Venere che, in coppia con Sole, favorirà i nati nella prima decade in amore. Sarete solidi, affidabili e concreti a lavoro grazie a Mercurio.

Luna è benefica e vi dona grinta utile per gestire con piglio certe situazioni. Luna è altrettanto bendisposta anche in amore, avvicinando il vostro cuore a quello della vostra dolce metà. Sempre Luna è infine molto positiva anche a lavoro.

Plutone, Nettuno, Sole e Mercurio sono i vostri protettori oggi. Vi abbandonate anche a una dimensione emotiva molto pregnante oggi, mentre se siete nati dal 15 al 19 novembre Plutone vi darà grande sicurezza in voi stessi a lavoro.

Marte e Giove vi danno mobilità e irrequietezza se nati nella prima decade. Saturno è molto ben messo per voi in amore se nati nella seconda decade. Se lavorate anche oggi e siete nati nella terza decade Giove vi sosterrà.

Sole vi donerà una frizzante socievolezza se nati nella terza decade. Plutone fa un po’ il misterioso in amore se nati nella terza decade ma i legami resteranno solidi. Se lavorate anche oggi e siete nati nella terza decade il consiglio è quello di non forzare la mano e aspettare l’evolversi degli eventi.

Mercurio e Luna vivificano il vostro istinto socievole, anche grazie a Marte, se nati in prima e terza decade. Nuove gioie e tenerezze in amore se nati nella prima decade. Riuscite a sciogliere anche qualche divergenza all’interno del team di lavoro.

Nettuno esalta la vostra sensibilità, specie in famiglia. Sole porterà un po’ di comunicazione nelle coppie se siete nati nella prima decade, anche perché ci sono altri pianeti che portano una configurazione contraria in tal senso. A lavoro potrete riscattarvi dopo un periodo non brillante.