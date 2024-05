Oroscopo del 2 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Quella odierna sarà una giornata da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Una giornata interessante o una da dimenticare in fretta, per te, oggi? Lavoro, amore e finanze porteranno buone nuove? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 2 maggio.

ARIETE Oggi, con Marte e la Luna al vostro fianco, sentite un'iniezione di energia e vitalità che vi sostiene in ogni attività. In particolare, se siete nati tra il 21 e il 25 di marzo, sarete particolarmente dinamici e determinati. Venere e la Luna favoriscono incontri stimolanti per i nati tra il 7 e il 15 aprile, cercando una connessione profonda e autentica con un partner compatibile. Mercurio e Marte vi sostengono nello studio, con particolare beneficio per gli esami di matematica e biologia. E' il momento di sistemare questioni finanziarie in famiglia, mostrando la vostra abilità nel risolvere ogni dettaglio con calma e razionalità. Se siete nati ad aprile, in particolare, avrete successo in questo ambito.

TORO Oggi il vostro segno zodiacale è rinforzato dal Sole, donandovi salute e voglia di fare. Venere promette pace in amore e sorprese in famiglia. Nettuno vi guida verso un amore rivoluzionario, specialmente se compiete gli anni tra il 14 e il 20 di maggio. Organizzate il vostro futuro con impegno, supportati da astri dinamici come Giove e Urano. Avete successo negli investimenti, puntate su progetti immobiliari per ottenere grandi soddisfazioni.

GEMELLI La giornata inizia con una leggera demotivazione, causata da Saturno in aspetto dissonante dal vostro nemico astrologico. Tuttavia, con impegno e buona volontà riuscirete a superare eventuali ostacoli familiari e rinunce. Marte vi favorisce mantenendo una buona salute, specialmente per la prima decade gemellina. Il vostro amore per l'avventura si manifesta se siete single, con Mercurio che vi spinge a conoscere nuove persone e a esprimere la vostra affettività in modo genuino, soprattutto per la seconda decade gemellina. Evitate polemiche inutili sul lavoro e con i vostri superiori, Plutone e Luna vi supporteranno in queste situazioni. State attenti alla gestione del denaro, la vostra spensieratezza potrebbe causare problemi.

CANCRO Ripresa dinamica dopo la festività con un team di pianeti favorevoli nel vostro segno. Scoprite le nuove opportunità che la primavera vi riserva e preparatevi a vivere grandi emozioni in amore. Sul fronte lavorativo, sfruttate al meglio la creatività supportata da Nettuno, ma state attenti a gestire con oculatezza il denaro, specialmente se appartenete alla prima e seconda decade. Marte e Mercurio potrebbero rendervi distratti. Mantenete sempre la lucidità per ottenere brillanti risultati.

LEONE Ricominciate con entusiasmo il ritmo delle vostre attività consuete, in un clima psicofisico perfetto per gestire molteplici interessi. Mercurio e Marte vi infondono positività e buonumore. Marte nel segno dell’Ariete porta stimoli di vivacità in amore, favorendo relazioni serie o la nascita di nuovi legami. Riprendete la routine con allegria, trovando un equilibrio tra lavoro e piacere nello svolgimento dei compiti. Il vostro temperamento prudente vi permette di evitare operazioni finanziarie troppo rischiose. Fate attenzione soprattutto se siete nati nella terza decade.

VERGINE Giornata energica e produttiva dopo la pausa, con Urano nel Toro a darvi grinta e determinazione. Nettuno potrebbe portare nuove prospettive, specialmente per nati nella terza decade. La Luna porta i nati nella terza decade a prendere una decisione affettiva importante, lasciate che sia il vostro cuore a guidarvi. I single potrebbero fare interessanti conquiste, specialmente nati tra il 9 e il 15 settembre. Dimostrate la vostra abilità oggi risolvendo una problematica burocratica per un collega in difficoltà, senza chiedere troppo in cambio. Risolvete una questione economica impegnativa con l'aiuto di una persona esperta, mostrando determinazione nel raggiungere una soluzione con la vostra famiglia d'origine.

BILANCIA Plutone vi sorride, riportando il buonumore e l’entusiasmo. In famiglia, sentite l'amore dei conviventi cruciali per il benessere complessivo. Marte oppone resistenza, soprattutto per i nati tra il 23 e il 30 settembre, consigliando di evitare discussioni politiche o argomentazioni con gli amici. Il vostro atteggiamento distaccato è prezioso. La Luna favorisce i rapporti di coppia, promettendo unioni felici e senza complicazioni mentali. Evitate le decisioni impegnative se nati nella seconda decade. Una Luna positiva per gli nati in ottobre porta successo e riconoscimenti per il duro lavoro passato. Evitate eccessi nei giorni di maggio: tenete un approccio prudente negli acquisti, specialmente se nati nella seconda decade.

SCORPIONE La routine post-vacanza potrebbe risultare difficile, ma è importante mantenere la comunicazione in famiglia per risolvere questioni pratiche. Saturno favorisce la seduzione erotica per chi è single, promettendo punti a coloro che festeggiano il compleanno tra il 2 e il 9 di novembre. Nei viaggi professionali potreste incontrare opportunità interessanti per espandere la vostra attività. Mentre in ambito finanziario, è consigliabile aspettare un momento più propizio per prendere decisioni importanti.

SAGITTARIO Mercurio offre sensibilità artistica ed attenzione al comfort familiare. Superate insicurezze e vivete una passione intensa. Dimostrate competenza in ufficio e ottenete risultati di primordine. Gestite i soldi con attenzione e responsabilità, curando il patrimonio familiare con onestà. Plutone e Marte vi supportano nelle vostre azioni. Momenti di relax e riflessione vi permettono di rigenerarvi. Il vostro slancio e coraggio vi porteranno a conquistare cuori e successi.

CAPRICORNO Riprendete le attività con impegno e saggezza. È il momento di trovare nuovi stimoli nella coppia e rinnovare la comunicazione con la dolce metà, soprattutto per chi è della prima decade. Spirito volenteroso e slancio vi permettono di affrontare le sfide lavorative con successo, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Riprendete un progetto di investimento con l'aiuto di esperti, trovando le soluzioni più adatte e convenienti.

ACQUARIO Oggi, grazie alla positiva configurazione planetaria, avrete una giornata soddisfacente. Per i nati a febbraio, Mercurio amplia gli orizzonti mentali. Urano e Sole nel Toro vi spingono a prendere decisioni rapide. Con la Luna nel vostro segno e Venere nel Toro, un po’ di scintilla può ravvivare l’amore. Giornata faticosa con il Sole nel Toro, ma riuscirete a superare gli ostacoli con successo. Luna nel vostro segno porta fortuna, puntate su giochi d’azzardo.

PESCI Pesci, oggi sarete guidati da Nettuno e Giove. Il transito astrologico vi dona forza e determinazione, anche se qualche questione familiare richiede attenzione. Venere, Sole, Saturno e Urano vi favoriscono, potete costruire relazioni solide e durature. Con Marte, l'intesa sessuale è appagante e con Urano sarete pronti a impegnarvi totalmente. Stimolate i colleghi e spiccatevi nel lavoro grazie all'influenza di Urano nel settore del Toro. Siate prudenti con le finanze, ma seguite il vostro istinto che vi porterà ad affari felici, specialmente se siete nati a marzo.