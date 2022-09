Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 settembre segno per segno

Pronti e direttivi, oggi riuscite a gestire ogni incombenza quotidiana, specialmente in famiglia. Recuperate sintonia a tutti i livelli con la persona amata con cui di recente avevate percepito un’aria di stanchezza e l’eros va a gonfie vele. Sul lavoro, oggi fate attenzione a non urtare la sensibilità di chi vi è vicino.

Umore altalenante questa giornata, per via di qualche veloce contrarietà celeste, meglio non dare peso a polemiche sterili. In amore risentite di un momento di stanchezza, ma ad aiutarvi ci penserà Plutone, specie se siete nati nella terza decade. Sempre grazie a Plutone, se siete nati nella terza decade avrete grandi soddisfazioni sul lavoro.

Oggi dovrebbero sparire alcuni nervosismi e supererete ogni imprevisto con brillanti colpi di genio. Se siete single vi si apriranno davanti molte possibilità. Interessante il panorama lavorativo: c'è una possibile fase di rotazione delle cariche, in special modo se siete nati nella prima decade. Con Mercurio e Marte molto positivi si prospettano cambiamenti di rotta professionali.

Oggi potreste assistere a un lieve calo di vitalità e all'insorgere di stanchezze preautunnali. La Luna, in compenso, vi ricompensa con la serenità familiare e le soddisfazioni affettive. Se siete single, colpi di fulmine per chi è nato dal 29 di giugno al 9 di luglio. Sul lavoro, gratificazioni economiche per i nati nella seconda decade.

Oggi potreste essere a tratti capricciosi o poco flessibili nei rapporti con gli altri. Con Urano imbronciato, a voi, Leoni nati nella seconda decade, si raccomanda di non strafare. In amore, una configurazione esplosiva per la terza decade produce un botto che accende la passione. Sul lavoro, invece, se appartenete alla seconda decade potreste trovare un clima di nervosismo.

Oggi godrete di grande fascino, soprattutto se siete nati nella terza decade. Venere, Urano e Plutone in ottimo aspetto vi garantiscono un appeal sessuale, specie se siete nati nel lungo arco compreso tra 28 agosto e 13 settembre. Marte contrario può determinare un’aria di smobilitazione in ufficio, atmosfera che vi rende svogliati e poco efficienti.

Mercurio nel vostro segno innalza il livello della vostra concentrazione intellettuale. Lasciate un po' da parte alcune incombenze giornaliere e curate di più chi vi è vicino e vi vuole veramente bene. Sul lavoro state attenti a non esagerare in ambizioni: il pianeta vi induce a equilibrare le vostre potenzialità.

Un piccolo calo di energie se siete nati nella seconda decade non vi deve inquietare più di tanto, poiché godete di uno stato di salute invidiabile. Momento intenso nei sentimenti. Nettuno transita nel segno dei Pesci e promette magiche emozioni. Sul lavoro, Plutone vi darà prestigiose conferme della vostra eccellente competenza professionale.

Pianeti benevoli sciolgono le tensioni e preparano un autunno estremamente produttivo. Sul piano dell’esercizio fisico Marte vi dona le energie necessarie per i vostri sport preferiti. Mercurio aumenta vitalità, fascino e bellezza, tutti da esibire se siete single specialmente se siete nati nella prima decade.

Plutone e Nettuno preparano un momento per voi molto fertile per la crescita interiore e la volontà di capire quali sono i vostri obbiettivi concreti. Urano in Toro porta al top la carica passionale e sensuale, soprattutto se appartenete alla seconda decade. In ambito professionale avete bisogno di staccare un po' dopo un periodo molto intenso.

Mercurio Bilancia vi infonde uno slancio spontaneo irresistibile, vincente: ogni vostra azione avrà l'appoggio della buona sorte. A causa di Urano, la giornata potrebbe perà iniziare con qualche piccola incomprensione con la vostra dolce metà. Sul lavoro dimostrerete la vostra capacità di creare un clima di cordialità.

Ottimi saranno i vostri rapporti in famiglia e nei legami di amicizia. Più delicati, per via di alcune negatività veloci, i rapporti con i colleghi. In amore, alcuni incontri imprevisti nei cuori solitari aiutano a ravvivare e spezzare la monotonia nel loro cielo. Se siete liberi professionisti, incasserete consistenti risultati che vi riempiranno di soddisfazione.