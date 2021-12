Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 dicembre segno per segno

Transiti abbastanza discreti oggi, vi sentite frizzanti con Giove e Luna che favoriscono la comunicazione in amore. In tema di feste ci piace analizzare l’attenzione di ogni segno per la materia astrologica. L’Ariete è un segno molto tradizionalista su cui le questioni zodiacali possono non avere molta presa,

Cielo che diventa sempre più pacifico in vista delle feste. Exploit di nuove passioni per quanto riguarda i single se nati a maggio e con il benestare di Saturno e Nettuno. Toro è uno dei segni più predisposti a studiare lo Zodiaco.

Moti planetari stabiliscono buoni influssi in campo familiare. Giornata anche godibile nell’aspetto amoroso con il vostro partner. Il vostro segno è dissacrante e l’interesse astrologico può pure sfociare in un qualcosa di concreto.

Ottime indicazioni astrologiche grazie a Urano, che vi darà peraltro buonissime occasioni per eccezionali incontri erotici. Il vostro segno vive il rapporto con l’astrologia in maniera molto aperta rispetto ad altri.

Giornata piuttosto annoiata ma con Marte e Luna benefici e in angolo positivo anche in amore. Nel vostro segno sono tantissimi i simpatizzanti per i movimenti astrologici, ai limiti del coraggioso in certi casi!

Atmosfera natalizia che respirate già oggi grazie a Urano e Mercurio. Avvicinatevi con delicatezza alla persona amata e lasciatevi andare: le cose miglioreranno se nati nella prima decade! Un po’ per gioco un po’ per interesse la situazione astrologica finisce per attirarvi.

Transiti sereni per voi con Luna benevola se nati a settembre. Giove vi favorisce in amore se nati nella terza decade aiutandovi a pronunciare parole poetiche e sempre giuste e a realizzare obiettivi con la vostra dolce metà. Il vostro segno è un po’ distaccato dallo Zodiaco ma, quando l’incontro avviene, genere tra i più esperti e seri studiosi della materia.

Venere naviga favorevolmente per il vostro segno se nati nella terza decade. Qualche lieve disinteresse in amore ma niente di grave con Nettuno che metterà le cose a posto se nati dal 9 al 13 novembre. Siamo sotto le feste e il vostro sapere per lo Zodiaco aumenta in maniera esponenziale.

Nettuno è favorevole se nati nella terza decade. Se nati dal 30 novembre al 5 dicembre anche Saturno sarà positivo, così come Luna e Marte in amore. Quando la passione per l’astrologia nasce nel vostro segno è difficile che vada via.

Un firmamento celeste portatore di buona fortuna per voi con Mercurio che inoltre vi fa viaggiare all’unisono se nati a dicembre in amore, insieme a Venere, Nettuno e Plutone. Apprezzate più di altri la scienza dei transiti astrologici.

Un frizzante Marte è in buon aspetto, Luna invece spunta un po’ di frecce in campo familiare. Giove vi rende generosi e avvolgenti in amore se nati a febbraio. La mentalità controcorrente e anti convenzionale del vostro segno è perfetta per l’astrologia.

Venere, Mercurio, Plutone, Nettuno, Giove, Saturno e Urano vi favoriscono incondizionatamente. In particolare non manca l’eros e sarete serenamente in coppia. Luna amplifica la vostra attenzione per l’astrologia.