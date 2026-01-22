World Economic Forum a Davos, dopo il discorso di Trump. Danimarca: dialoghiamo. DIRETTA
Il presidente degli Usa in giornata incontra Zelensky mentre Witkoff e Kushner saranno da Putin. Ieri è arrivata una svolta sulla Groenlandia: il tycoon, dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza, ha annunciato un accordo quadro con la Nato sull'isola e la cancellazione dei dazi minacciati contro i Paesi europei che avevano mandato soldati a Nuuk. Rutte afferma che resta ancora molto da fare per raggiungere un'intesa e che la sovranità della Groenlandia non è stata discussa
in evidenza
Terzo giorno del summit a Davos: al World Economic Forum, il cui tema quest’anno è “A Spirit of Dialogue”, attesi gli interventi del presidente di Israele Herzog e del presidente siriano al-Sharaa, il panel con la direttrice generale del Fmi Georgieva, il discorso ufficiale del cancelliere tedesco Merz. Sarà invece assente il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, che ha rinviato la visita per il maltempo che sta colpendo il suo Paese. Ma l’attenzione generale è ancora puntata su Donald Trump. Oggi il presidente degli Usa incontra il leader ucraino Zelensky mentre Witkoff e Kushner saranno da Putin. Ieri è arrivata una svolta sulla Groenlandia: il tycoon, dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza, ha annunciato un accordo quadro con la Nato sull'isola e la cancellazione dei dazi minacciati contro i Paesi europei che avevano mandato soldati a Nuuk. Rutte parla di incontro "positivo" col l’inquilino della Casa Bianca ma afferma che resta ancora molto da fare per raggiungere un'intesa e che la sovranità della Groenlandia non è stata discussa. Nel suo intervento-show di ieri ha affrontato numerosi temi: dall’economia americana al Venezuela, dai rapporti con l’Europa all’immigrazione, fino all’intelligenza artificiale
Gli approfondimenti:
- Il discorso integrale di Trump. VIDEO
- Davos, la scritta luminosa "No kings": la protesta per l'arrivo di Trump
- Groenlandia, Trump: "Dobbiamo averla, non ci sarà troppa resistenza"
- Trump, un anno dall'insediamento del presidente Usa: il bilancio dalle guerre ai dazi
- Groenlandia, dagli Inuit alla minoranza danese: ecco chi ci vive
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Oggi Trump incontra Zelensky
Il presidente ucraino Zelensky oggi si reca a Davos per un incontro con Donald Trump. La conferma del faccia a faccia è arrivata ieri dallo stesso inquilino della Casa Bianca. Gli Usa stanno cercando di stringere i tempi dei negoziati sull'Ucraina con incontri sui due fronti. Nelle stesse ore del vertice a Davos, l'inviato speciale Steve Witkoff, accompagnato da Jared Kushner, sarà in Russia ad incontrare per la settima volta in meno di un anno Vladimir Putin. Se Zelensky e Putin non faranno la pace vuole dire che "sono stupidi", ha affermato il tycoon nel suo intervento show davanti al World Economic Forum nella località svizzera.
Terzo giorno a Davos, gli appuntamenti più attesi
Nella terza giornata del World Economic Forum, il programma prevede alle 11 l’intervento del presidente di Israele Herzog; alle 11.30 il discorso ufficiale del cancelliere tedesco Merz; alle 14 il presidente siriano al-Sharaa; alle 16.15 alla Town Hall: Dilemmas around Growth, con la direttrice generale del Fmi Georgieva. In mattinata alle 10.30 doveva esserci il primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis ma ieri ha rinviato la visita programmata a causa del maltempo che sta colpendo il suo Paese.