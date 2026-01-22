Terzo giorno del summit a Davos: al World Economic Forum, il cui tema quest’anno è “A Spirit of Dialogue”, attesi gli interventi del presidente di Israele Herzog e del presidente siriano al-Sharaa, il panel con la direttrice generale del Fmi Georgieva, il discorso ufficiale del cancelliere tedesco Merz. Sarà invece assente il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, che ha rinviato la visita per il maltempo che sta colpendo il suo Paese. Ma l’attenzione generale è ancora puntata su Donald Trump. Oggi il presidente degli Usa incontra il leader ucraino Zelensky mentre Witkoff e Kushner saranno da Putin. Ieri è arrivata una svolta sulla Groenlandia: il tycoon, dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza, ha annunciato un accordo quadro con la Nato sull'isola e la cancellazione dei dazi minacciati contro i Paesi europei che avevano mandato soldati a Nuuk. Rutte parla di incontro "positivo" col l’inquilino della Casa Bianca ma afferma che resta ancora molto da fare per raggiungere un'intesa e che la sovranità della Groenlandia non è stata discussa. Nel suo intervento-show di ieri ha affrontato numerosi temi: dall’economia americana al Venezuela, dai rapporti con l’Europa all’immigrazione, fino all’intelligenza artificiale

