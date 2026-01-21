Davos, Schoof: su Groenlandia cercheremo soluzione con Usa

“Europa e Stati Uniti hanno interessi condivisi per la sicurezza della regione artica”, dice il premier dei Paesi Bassi, Dick Schoof, intervistato a margine dei lavori di Davos da Lorenzo Borga. “Tutti vogliamo difenderla dall'influenza russa e cinese, quindi sicuramente dobbiamo negoziare e dobbiamo trovare una via d'uscita”. Verranno stanzierete nuove truppe olandesi in Groenlandia? “Senz'altro – dice Schoof a Sky TG24 - le esercitazioni congiunte con la Danimarca andranno avanti e penso che sia importante che lo facciano, non perché nessuno debba preoccuparsi, ma è per il bene, sarà per il bene della Groenlandia, ma dobbiamo trovare una soluzione all'interno della NATO e lavorarci insieme”.