Nel mentre Lars Lokke Rasmussen, il ministro degli Esteri della Danimarca da cui dipende l’isola, ha dichiarato che il desiderio di Donald Trump di impadronirsi della Groenlandia è rimasto "intatto", ma ha accolto con favore le sue dichiarazioni secondo cui non userà la forza per raggiungere questo obiettivo. "Ciò che emerge chiaramente da questo discorso è che l'ambizione del presidente rimane intatta", ha dichiarato ai giornalisti, nella prima reazione danese al discorso del tycoon a Davos. "È certamente positivo - preso in modo isolato - che abbia detto 'non useremo la forza militare’. Dobbiamo ovviamente tenerne conto, ma ciò non fa scomparire il problema", ha concluso Rasmussen.

Leggi anche: Perché Donald Trump vuole la Groenlandia? La posizione, le risorse e le rotte commerciali