Sono oltre 750 milioni le persone colpite dal Covid e, una volta guarite, dal Long Covid . Secondo la rivista Lancet si tratta di "una condizione multisistemica post-infezione debilitante che compromette le capacità di svolgere attività quotidiane per diversi mesi o anni". Situazione che si verifica nel 10-20% dei casi in persone di tutte le età.

Leggera virata verso l'alto della curva dei ricoveri ordinari di pazienti con infezione da Sars-CoV-2: +4,2% il dato registrato nell'ultima settimana. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) del 14 marzo 2023. Nelle ultime 4 settimane si osservano alcune piccole oscillazioni dei dati che indicano comunque una sostanziale stabilità dei casi.

Per quanto riguarda i casi pediatrici, stabile e di poche unità il numero dei pazienti sotto i 18 anni ricoverati con infezione da Sars-CoV-2, nessuno ricoverato in ordinario "Per Covid". Si registra l'ingresso di un paziente di età tra 0-4 anni in terapia intensiva con insufficienza respiratoria.