Covid, Oms: calano i casi nel mondo ma aumentano in Europa

Salute e Benessere

Covid, 3 anni fa l’Oms la definiva per la prima volta una “pandemia”

L’11 marzo 2020, in conferenza stampa, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus disse: “Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia, una parola da non usare con leggerezza o disattenzione”. Nelle settimane precedenti il coronavirus si era diffuso dalla Cina a numerosi Paesi. Ad oggi i casi accertati sono oltre 676 milioni e le vittime quasi 7 milioni

Sono passati tre anni esatti da quando per la prima volta la diffusione globale del coronavirus veniva definita come una “pandemia” dall’Oms. Risale a quel’11 marzo 2020 la conferenza stampa del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus in cui disse: “Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia, una parola da non usare con leggerezza o disattenzione”. Nelle stesse ore dell'11 marzo, in Italia, l'allora premier Conte potenziava le misure restrittive alle attività non necessarie, dopo aver dichiarato il lockdown il 9 marzo

"Descrivere la situazione come una pandemia - proseguì il numero uno dell’Organizzazione mondiale della Sanità - non cambia la nostra valutazione sulla minaccia rappresentata da questo virus. Non cambia ciò che l'Oms sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare”