Sono passati tre anni esatti da quando per la prima volta la diffusione globale del coronavirus veniva definita come una “pandemia” dall’Oms. Risale a quel’11 marzo 2020 la conferenza stampa del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus in cui disse: “Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia, una parola da non usare con leggerezza o disattenzione”. Nelle stesse ore dell'11 marzo, in Italia, l'allora premier Conte potenziava le misure restrittive alle attività non necessarie, dopo aver dichiarato il lockdown il 9 marzo

