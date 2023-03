La vaccinazione anti-Covid, in Italia, al momento è ai minimi storici, ma servirà un richiamo in autunno? "A questo punto continuare a insistere di voler vaccinare persone che non si vogliono vaccinare non ha grande senso. Chi lo doveva e voleva fare lo ha fatto. Quindi, evidentemente, ne riparleremo nel prossimo autunno quando ci auguriamo che arrivi un vaccino combinato, che metta insieme influenza e SarS-CoV-2". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. SarS-Cov-2 "a questo punto - prosegue Bassetti - diventa uno dei potenziali virus che causano infezioni respiratorie, anche se non ha una cadenza tipicamente autunnale o invernale ma, come abbiamo visto, ce l’ha tutto l’anno". I dati del monitoraggio Covid evidenziano una situazione costante, con variazioni lievi. Si osserva una riduzione nell'incidenza del numero di casi ma quello che piace poco è un Rt che resta alto, anche se sempre per fortuna sotto la soglia epidemica di 1, tasso di positività stabile al 5%.