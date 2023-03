Covid a Bergamo, ecco com'è nata l'inchiesta: le tappe

L'area di Bergamo è stata una delle più colpite durante la pandemia di Covid. Ne è nata anche un'inchiesta, avviata dalla Procura nell'aprile 2020, in seguito alle presunte anomalie nella gestione dei pazienti all'ospedale di Alzano Lombardo, dopo la scoperta dei primi casi positivi al Coronavirus, e per accertare se la mancata istituzione della zona rossa sia stato uno dei fattori che ha contribuito alla diffusione del virus. Le indagini sono state portate avanti per via del grande numero delle vittime, che si moltiplicavano di giorno in giorno. ( L'INCHIESTA )

Le tappe

approfondimento

Chiusa inchiesta Covid a Bergamo: tra indagati Conte e Speranza

Nel marzo di tre anni fa, solo come esempio, a Bergamo e provincia i morti registrati erano stati quasi 5.200 in più della media mensile degli anni precedenti che si aggirava attorno agli 800 casi. Una strage che si è consumata anche dentro le Rsa, dove in due mesi sono stati registrati circa 1.300 morti contro una media precedente di 600. Tra i primi indagati per epidemia colposa ci furono l'ex dg del Welfare lombardo Luigi Cajazzo, l'allora suo vice Marco Salmoiraghi, la dirigente Aida Andreassi, oltre a Francesco Locati e Roberto Cosentina, il primo dg e il secondo ormai ex direttore sanitario dell'Asst Bergamo Est, questi ultimi due anche per falso. A fare salire di livello l'inchiesta, dopo una serie di audizioni a Roma, tra cui quelle dell'ex premier Giuseppe Conte, dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza e dei tecnici del ministero e del Cts, sono stati gli accertamenti che hanno riguardato proprio la mancata istituzione di una zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo. Emerse anche che il piano pandemico era del 2006, e che mai era stato aggiornato e nemmeno applicato, malgrado le raccomandazioni dell'Oms. E poi le molte acquisizioni di documenti, circolari, chat estrapolate dai cellulari ed email tra cui una in cui, il 28 febbraio 2020, la Regione chiedeva al presidente del Consiglio di mantenere la più blanda zona gialla anche per la settimana dal 2 all'8 marzo, nonostante la situazione fosse molto critica.