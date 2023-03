8/12 ©Ansa

MANCATO CENSIMENTO – Non avrebbe adottato "le azioni per garantire trattamento e assistenza", tra cui "censire e monitorare i posti letto" di "malattie infettive", "non aggiornandoli mensilmente in violazione di quanto previsto dal Piano Pandemico regionale". Questa è la contestazione di epidemia colposa mossa all'ex assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera