Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Grande festa a Genova martedì 10 giugno, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto, per l’arrivo del veliero storico della Marina Militare per l’ultima tappa del suo giro del mondo, iniziato nel luglio 2023.

Cronaca nazionale. Giovedì 12 giugno, il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, durante un inseguimento a seguito di un intervento per una rapina, è stato ucciso. Il carabiniere, in servizio nella compagnia locale, sarebbe dovuto andare in pensione a luglio.

Rimane alta l’attenzione sul caso di Garlasco, con i Ris dei Carabinieri che hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella villetta dove fu uccisa Chiara Poggi. L’obiettivo è raccogliere tutte le informazioni necessarie a riprodurre in 3D la casa e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue.

Mentre continua l'emergenza a Gaza, è stato accolto in Italia Adam, l’unico sopravvissuto al raid israeliano che ha ucciso i fratelli e il padre. Arrivato con la madre, sarà curato all’ospedale Niguarda.

Notizie dall’estero. A Graz, in Austria, sono state uccise dieci persone durante una sparatoria che ha avuto luogo in una scuola superiore. L’attentatore, un cittadino austriaco, armato con un fucile a pompa e una pistola semiautomatica, ha aperto il fuoco davanti all'istituto scolastico, poi si è chiuso in bagno e si è tolto la vita.

Los Angeles, invece, da alcuni giorni è scenario di violente proteste esplose a causa di un’importante decisione del governo federale. Migliaia di persone sono scese in piazza, tanto da richiedere l’intervento dell’esercito, scelta che ha aggravato le tensioni.

Dopo lo scontro a distanza con Donald Trump, Elon Musk ha fatto marcia indietro attraverso un post sui social. Il dissidio era esploso dopo che Musk aveva attaccato duramente il nuovo disegno di legge sulla spesa pubblica promosso dalla Casa Bianca.

Dal calcio al tennis. La Figc, in seguito al pesante 0‑3 subito contro la Norvegia, ha deciso di esonerare il commissario tecnico della Nazionale italiana; delusione alla finale del Roland Garros per la sconfitta di Jannik Sinner, al termine di una lunga partita durata cinque ore e mezza.

