L'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro della sanità Roberto Speranza sono indagati nell'inchiesta dei pm di Bergamo sulla pandemia di Covid. Oltre all'ex premier e all'ex ministro della sanità, indagati anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al Welfare Gallera. Nell'atto che chiude le indagini ci sono anche il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro, l'allora capo della Protezione Civile Angelo Borrellli e il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Franco Locatelli. In tutto gli indagati sono una ventina. L'inchiesta è per epidemia colposa con tre filoni dell'indagine: la repentina chiusura e riapertura dell'ospedale di Alzano, la mancata 'zona rossa' in Val Seriana e l'assenza di piano pandemico aggiornato per contrastare il rischio pandemia lanciato dall'Oms.