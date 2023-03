Zambon: "Paesi con piano pandemico sono andati meglio"

"Per tutti coloro che hanno sempre detto che in fondo avere un piano pandemico non sarebbe stato influente nella gestione della pandemia, adesso abbiamo la conferma scientifica che questo non è vero. E faccio riferimento a un articolo di 'The Lancet' del 14 settembre 2022. Questa rivista di riferimento in ambito medico-scientifico ha istituito una commissione anch'essa sulle lezioni della pandemia Covid per il futuro. E dice chiaramente che i Paesi che avevano un piano pandemico e ne avevano uno aggiornato, ovvero quelli dell'Asia orientale soprattutto, sono andati di gran lunga meglio di quelli che non ne ce l'avevano". Lo ha sottolineato Francesco Zambon, l'ex funzionario dell'Organizzazione mondiale della sanità autore del report sulla prima risposta dell'Italia alla pandemia di Covid, prima pubblicato e poi ritirato dall'agenzia Onu per la salute.