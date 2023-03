Covid, dentista no vax con braccio in silicone radiato dall'Ordine

L'uomo si era reso protagonista anche di diversi interventi televisivi, in cui spiegava le motivazioni del gesto, segnalando come voleva che questa provocazione fosse poste all'attenzione dei media

Era il dicembre 2021, nel pieno della campagna vaccinale per il Covid, quando Guido Russo , dentista 57enne di Biella, si presentava presso l'hub della città piemontese munito di un braccio in silicone per evitare l'inoculazione del vaccino. ( LA SITUAZIONE COVID IN ITALIA )

La radiazione

L'odontoiatra dopo l'annullamento della sospensione, aveva riaperto il suo studio a Biella, salvo poi venire ufficialmente radiato dall'Ordine dei medici in questi giorni. L'uomo si era reso protagonista anche di diversi interventi televisivi, in cui spiegava le motivazioni del gesto, segnalando come voleva che questa provocazione fosse poste all'attenzione dei media. Il 57enne tuttavia si era successivamente vaccinato: "Per continuare a lavorare" aveva ammesso lui stesso, cosa che, almeno nella professione di dentista, non potrà più fare.