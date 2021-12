Dentista con il braccio di silicone: “Mi sono vaccinato"

“Mi sono vaccinato”

approfondimento

Chi è il dentista no vax con il falso braccio in silicone

“L'ho fatto il giorno dopo al braccio finto, mi sono dovuto piegare al sistema" spiega il dentista biellese. "Io non volevo fare il vaccino, sono contrario al vaccino Covid, ho paura", precisando di avere fatto tutti gli altri vaccini e che la sua voleva essere solo una provocazione. E ora ha fatto pure quello Covid “perché lo Stato mi impone di farlo...".

Notizia ripresa anche dal New York Times

La notizia del dentista con il braccio in silicone ha fatto il giro del mondo. Ne ha parlato ieri il New York Times che ha titolato "A man in Italy tries to get a shot in a fake arm to qualify for a vaccination certificate", e nell'articolo ha descritto la sconcertante vicenda. Analoga notizia è comparsa anche sul sito internet della CNN, su quello della BBC e sui media del Golfo come Al Arabiya.