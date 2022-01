Dentista in hub con braccio di silicone si vaccina e riapre studio

La riapertura è stata possibile grazie alla revoca della sospensione disposta nei suoi confronti per essersi rifiutato di ricevere il vaccino, obbligatorio per la sua categoria professionale, ma l'Ordine dei medici della provincia potrebbe valutare un procedimento disciplinare per il tentativo di truffa messo in atto

Guido Russo, il dentista No vax che a dicembre si recò all'hub di Biella con un braccio di silicone, ha ricevuto il vaccino anti Covid e ha riaperto il suo studio. Lo riporta La Repubblica, riferendo che la riapertura è stata possibile grazie alla revoca della sospensione disposta nei suoi confronti per essersi rifiutato di ricevere il vaccino, obbligatorio per la sua categoria professionale, ma che l'Ordine dei medici della provincia potrebbe valutare un procedimento disciplinare per il tentativo di truffa messo in atto.