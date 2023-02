Hong Kong ha deciso di rimuovere da domani l'obbligo dell'uso delle mascherine, accantonando una misura adottata quasi tre anni o quasi 1.000 giorni fa (945 per la precisione) allo scopo di combattere la pandemia del Covid-19. Un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa ha concluso che la pandemia di Covid molto probabilmente è nata da una fuga in laboratorio. Lo riferisce il Wall Street Journal. "Non c'è una risposta definitiva" ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan commentando la notizia diffusa dal quotidiano in esclusiva dopo aver preso visione della ricerca. Scendono ancora le somministrazioni giornaliere delle quarte dosi del vaccino anti-Covid (-25,8%), e sono scoperte 12,1 milioni di persone. Il tasso di copertura per le quarte dosi è del 31,2% con nette differenze regionali: dal 14% della Calabria al 44,8% del Piemonte. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe (settimana 17-23 febbraio).

