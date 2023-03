Cina replica ad Usa: "Siamo stati aperti e trasparenti su origine virus"

La Cina è stata "aperta e trasparente" sulla questione dell'origine del Covid. Così Pechino replica, attraverso la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, alle dichiarazioni dell'ambasciatore Usa in Cina a Nicholas Burns che ha chiesto alle autorità cinesi "maggiore onestà" sulle origini del virus. "Nell'indagare le origini del Covid, la Cina è stata aperta e trasparente ed ha condiviso informazioni e data con la comunità internazionale in modo veloce", ha detto Mao ricordando che Pechino "ha condiviso più dati e ricerche di qualsiasi altro Paese, fornendo importanti contributi alle indagini sulle origini del virus". Infine, la portavoce cinese ha rovesciato sugli Usa le accuse di poca trasparenza, affermando che deve ancora rispondere "a domande e preoccupazioni riguardo a Fort Detrick ed ai suoi laboratori militari e biologici in tutto il mondo".