Inchiesta Covid Bergamo, per pm la zona rossa andava dichiarata prima

Per la Procura di Bergamo, anticipando le restrizioni si sarebbe potuta evitare la morte di migliaia di persone. L'ex premier ricorda: eravamo davanti a "virus invisibile", contro il quale "almeno per la parte iniziale" anche gli esperti non avevano certezze. FdI chiede commissione parlamentare d'inchiesta ascolta articolo Condividi

Saranno notificati oggi 17 avvisi di conclusione indagini con le ipotesi di reato di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti di ufficio e falso in relazione allo scoppio della pandemia di Covid che, tra febbraio e aprile 2020, provocò a Bergamo e provincia oltre 6mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente. Sotto accusa, oltre al presidente della Lombardia Attilio Fontana, ci sono anche l'ex premier Giuseppe Conte e l'ex ministro Roberto Speranza, per i quali gli atti saranno però trasmessi al Tribunale dei ministri. Secondo i pm, se fosse stata dichiarata prima la zona rossa, si sarebbe potuta evitare la morte di migliaia di persone.

Conte: "Ben vengano le verifiche, pronto a collaborare" approfondimento Inchiesta Covid, l'intervista del procuratore a Sky TG24. VIDEO "Ben vengano le verifiche", sottolinea l'ex premier Giuseppe Conte, puntualizzando che non si sottrarrà alle richieste delle autorità giudiziarie ma ricordando anche come l'Italia abbia combattuto, per prima tra i Paesi occidentali un "virus invisibile", contro il quale "almeno per la parte iniziale" anche gli esperti non avevano certezze. "Ho seguito con umiltà" le loro indicazioni rivendica l'ex premier sottolineando come non ci fosse un vademecum per affrontare la situazione. "Ho lacoscienza pulita. Ho sempre agito nell'interesse esclusivo del Paese", rivendica anche l'ex ministro della Salute Roberto Speranza. Mentre il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, va all'attacco spiegando di aver saputo dell'indagine a suo carico dagli organi di stampa.

FdI chiede Commissione parlamentare d'inchiesta Fratelli d'Italia, intanto, chiede l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta. Ma non manca chi nel centrodestra, come i centristi di Maurizio Lupi, bolla come "surreale" l'indagine bergamasca. "Dopo le attività di indagine compiute dalla procura di Bergamo - evidenzia Galeazzo Bignami, primo firmatario della proposta di legge sulla commissione - confidiamo che anche coloro che si dimostravano restii all'istituzione, oggi ne comprendano appieno l'importanza, attesa le finalità di completo accertamento della verità che questa dovrà assolvere". Il testo base per l'istituzione della commissione - spiega Ugo Cappellacci (FI), presidente della commissione Affari Sociali della Camera dove il provvedimento è in discussione - sarà in Aula entro aprile.

L'inchiesta approfondimento Covid a Bergamo, ecco com'è nata l'inchiesta: le tappe Le ipotesi di reato più gravi, omicidio ed epidemia, sono a titolo colposo. Difficili da provare nel contesto di un'emergenza sanitaria, come già dimostrato da altre indagini archiviate, ma ritenute dai magistrati diretti da Antonio Chiappani le sole in grado di definire la posizione giudiziaria di chi guidava il Paese e la Lombardia nel 2020. Ecco che allora le 35 pagine, approdo di un'inchiesta durata 3 anni, restituiscono affermazioni come quella che accusa l'ex premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Speranza di aver "cagionato per colpa" la morte di una cinquantina di persone. Con l'attuale leader dei 5 Stelle che "nelle riunioni del 29 febbraio e 1 marzo 2020, con i componenti del Cts", si sarebbe "limitato a proporre misure meramente integrative senza prospettare di estendere la zona rossa ai comuni della Val Seriana nonostante l'ulteriore incremento del contagio in Lombardia" e "l'accertamento delle condizioni che corrispondevano allo scenario più catastrofico". E un passaggio che ritrae il presidente Attilio Fontana come incapace di aver protetto i suoi cittadini perché in due mail del 27 e 28 febbraio 2020 "chiese il mantenimento delle misure vigenti non segnalando le criticità relative alla diffusione del contagio in Val Seriana, inclusi Nembro e Alzano Lombardo". Inoltre, già dal 28 febbraio 2020, il primo Comitato tecnico scientifico era a conoscenza dello "scenario più catastrofico per l'impatto sul sistema sanitario e sull'occupazione delle terapie intensive" in Lombardia, scrive la Procura di Bergamo nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari. E ciononostante - contestano i pm - i componenti, tra cui Silvio Brusaferro, Franco Locatelli e Agostino Miozzo, non proposero "l'estensione delle misure previste per la c.d. zona rossa ai comuni della Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e Nembro". Proprio con la zona rossa si sarebbe evitato il contagio di 4.148 persone "pari al numero dei decessi in meno che si sarebbero verificati in provincia di Bergamo, di cui 55 nel Comune di Alzano Lombardo e 108 nel Comune di Nembro”, scrivono ancora i pm di Bergamo.