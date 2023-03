In calo i contagi Covid in Italia, e si conferma una discesa nel numero di morti. Nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo, si sono registrati 26.684 nuovi casi di Covid-19, in calo del 9,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 29.443). Sono stati 228 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 6,6% rispetto alla settimana precedente (quando erano 244). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute.

"In lieve diminuzione" l'incidenza settimanale: a livello nazionale è pari a 45 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 24 febbraio-2 marzo. Lo spiega l'Istituto superiore di sanità.

Notificati i 17 avvisi di conclusione indagini con le ipotesi di reato di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti di ufficio e falso in relazione allo scoppio della pandemia di Covid che, tra febbraio e aprile 2020, provocò a Bergamo e provincia oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente. Sotto accusa, oltre al presidente della Lombardia Fontana, anche l'ex premier Conte e l'ex ministro Speranza, per i quali gli atti saranno trasmessi al Tribunale dei ministri. Secondo i pm, se fosse stata dichiarata prima la zona rossa si sarebbe potuto evitare la morte di migliaia di persone. Fratelli d'Italia chiede l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta.

Continua il calo dei casi e dei morti di Covid segnalati nel mondo. Dal 30 gennaio al 26 febbraio, a livello globale, sono stati registrati circa 4,8 milioni di contagi e oltre 39mila decessi, pari a -76% e -66% rispettivamente rispetto ai 28 giorni precedenti. È quanto emerge dal bollettino diffuso dall'Organizzazione mondiale della Sanità.

