Mosca, ucciso uno dei ricercatori del vaccino Sputnik

Giallo in Russia intorno ad uno degli scienziati che aveva contribuito a creare il vaccino anti-Covid , denominato "Sputnik". Secondo quanto riferito dalla Tass, infatti, Andrey Botikov è stato ucciso nella zona nord-ovest di Mosca . L’uomo, 47 anni, sarebbe stato strangolato con una cintura mentre si trovava all’interno della propria abitazione.

Fermato un uomo di 29 anni

La polizia, intanto, ha già fermato un uomo di 29 anni, accusandolo del presunto omicidio. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe scaturito a seguito di una discussione avvenuta per una lite. Botikov lavorava per il Centro nazionale di ricerca di epidemiologia e microbiologia. Per aver contribuito allo sviluppo del vaccino anti-Covid è stato insignito di una medaglia al merito.