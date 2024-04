Israele, imminente ingresso a Rafah. Raid sulla Striscia di Gaza. LIVE

Nella notte 3 morti per nuovi raid aerei nella Striscia di Gaza. Hamas diffonde il video di un altro ostaggio. La Casa Bianca: "Restiamo contrari a un'operazione a Rafah". Il capo della diplomazia israeliana ha ringraziato il Senato Usa per l'approvazione di un aiuto militare da 13 miliardi di dollari. Ondata di attacchi in Libano dopo un lancio di razzi. Biden assicura che i primi aiuti a Israele partiranno nelle prossime ore