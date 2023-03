Inchiesta Covid, Crisanti: governo sapeva ma non ha agito in tempo

Il microbiologo lo scrive nella consulenza depositata alla Procura di Bergamo. Si decise di secretare il piano che avrebbe potuto salvare migliaia di vite per non creare allarme nell’opinione pubblica, spiega. Il piano pandemico fu scartato perché “era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale”, aggiunge ascolta articolo Condividi

Il piano pandemico fu scartato perché “era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale”. Già dal 12 febbraio 2020, cioè otto giorni prima del Paziente 1, i componenti prima della task force del ministero e poi del Cts conoscevano "la situazione di vulnerabilità in cui si trovava l'Italia di fronte alla pandemia di Covid" e tuttavia decisero di secretare il piano che avrebbe potuto salvare migliaia di vite per non creare allarme nell’opinione pubblica. Sono questi alcuni dei passaggi scritti dal microbiologo Andrea Crisanti nella consulenza depositata alla Procura di Bergamo. L'inchiesta sulla gestione delle prime fasi dell’emergenza coronavirus coinvolge 19 indagati, tra cui l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro Roberto Speranza e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. "Per 16 anni", dal 2004 al 2020, non era "mai stata verificata la preparazione dell'Italia nei confronti di un rischio pandemico", si legge in un altro passaggio della relazione (COVID: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Crisanti: piano pandemico scartato perché su virus influenzale vedi anche Inchiesta Covid Bergamo, pm: "Speranza firmò per zona rossa, Conte no" Nella relazione agli atti dell'inchiesta di Bergamo sulla gestione del Covid in val Seriana, Crisanti spiega che l'Italia, quando scoppiò l'epidemia, “aveva un manuale di istruzione, questo era il piano pandemico. Se poi ha affrontato la pandemia senza un manuale è perché questo (...) è stato scartato a priori senza essere valutato dai principali organi tecnici del ministero", ai quali l'ex ministro Speranza "fa riferimento (...) quando afferma che il piano era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale".

I dubbi sul perché è stato scartato il piano pandemico vedi anche Covid, bollettino settimanale del 3 marzo: calano casi e decessi Nel sostenere questa tesi, tra l’altro, il microbiologo fa riferimento alle dichiarazioni spontanee rese da Claudio D'Amario, ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero e ora indagato, "che gettano luce sul processo decisionale che ha portato a ignorare il Piano pandemico nazionale". Secondo la relazione, "era l'unico documento operativo a disposizione che, sebbene non perfettamente allineato con le più recenti indicazioni di Oms, conteneva ben dettagliate una serie di azioni (...) per contrastare la diffusione" del Covid. Crisanti, sempre proseguendo nella spiegazione del processo decisionale che ha portato a scartare il piano pandemico del 2006, ricorda che fu Silvio Brusaferro, alla guida dell’Iss e anche lui ora tra i 19 indagati, a proporre una "soluzione alternativa" e ipotizza che questa scelta sia stata fatta "dopo un'attenta valutazione tecnico scientifica". Ma lo stesso Brusaferro, quando è stato sentito come teste dai pm bergamaschi, alla domanda "Quando ha letto per la prima volta il piano pandemico del 2006?”, ha risposto: "Nessuno lo ha mai portato alla mia attenzione. Ho letto, come presidente dell'Iss, per la prima volta il piano pandemico del 2006 nel maggio 2020".

Altre “considerazioni hanno prevalso sull'esigenza di proteggere dal contagio” vedi anche Inchiesta Covid, l'intervista del procuratore a Sky TG24. VIDEO In un altro passaggio della relazione, Crisanti si sofferma sulla mancata zona rossa in Val Seriana. "La ragione per la quale azioni più tempestive e più restrittive non sono state prese la fornisce il presidente Conte quando nella riunione del 2 marzo 2020 afferma che 'la zona rossa va utilizzata con parsimonia perché ha un costo sociale, politico ed economico molto elevato'. Queste considerazioni hanno prevalso sull’esigenza di proteggere gli operatori del sistema sanitario nazionale e i cittadini dalla diffusione del contagio", scrive il microbiologo.

Piano secretato “per non allarmare l'opinione pubblica” Crisanti, poi, sostiene che l'allora ministro Speranza, "il prof Brusaferro, il dott. Miozzo e il dott. D'Amario" erano "a conoscenza del Piano Covid", degli "scenari di previsione" e "della gravità della situazione" e presero "la decisione di secretare il piano per non allarmare l'opinione pubblica". Di questa circostanza, aggiunge, erano "a conoscenza" anche "i vertici di Regione Lombardia". Il microbiologo parla di "responsabilità degli organi decisionali nazionali (Cts, ministero della Sanità e Presidenza del Consiglio) e di Regione Lombardia" nella mancata zona rossa in Val Seriana.