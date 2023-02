Covid, tre anni fa scoperto il paziente 1 di Codogno Mattia Maestri

Si era presentato una prima volta all'ospedale del paese lodigiano nel pomeriggio del 18 febbraio, poi due giorni dopo era risultato positivo. Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio era stato ricoverato al San Matteo di Pavia in gravi condizioni, riuscendo in seguito a guarire. Proprio il 20 febbraio, giorno dell'individuazione del paziente 1, è stato scelto come Giornata nazionale del personale sanitario

Sono passati tre anni dal 20 febbraio 2020, giorno in cui a Codogno è stato scoperto quello che per convenzione è stato identificato come il paziente uno del Covid in Italia ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). Si tratta di Mattia Maestri, 38enne che due giorni prima si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Codogno con la febbre alta. Qui l'anestesista Annalisa Malara aveva avuto l'intuizione di fargli il tampone per il Covid, dopo che la moglie aveva riferito di una cena trascorsa con un amico di rientro dalla Cina (poi risultato negativo al virus). Il 20 febbraio 2020 era arrivato il referto: positivo al Coronavirus. Il primo italiano, a cui sono poi seguiti molti altri casi fra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Proprio il 20 febbraio è stato scelto come Giornata nazionale del personale sanitario , sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

L'intervista a Sky TG24 nel 2020

leggi anche

Covid, rischio di malattia grave cala dell'88% in caso di reinfezione

Dopo essere guarito, a giugno 2020, Mattia Maestri ha rilasciato un'intervista a Sky TG24 in cui ha dichiarato: "Ho scoperto di essere il paziente 1 solo una volta che ho preso in mano il mio smartphone. È lì che ho capito cosa fosse successo e cosa stesse ancora accadendo". Fino ad allora, ha detto Maestri, "sapevo solo che ero stato ricoverato per una polmonite. Era ciò che mi avevano detto. Ma confesso che non mi pesa essere chiamato paziente uno". Maestri ha raccontato: "Una domenica sera mi sentivo un po’ debole e avevo la febbre un po’ alta. Pian piano è aumentata e allora sono andato al pronto soccorso". Dalle analisi è emersa "una lieve polmonite e mi è stato suggerito di curarla a casa, in quanto nei soggetti giovani è una pratica che viene svolta così". Nonostante l'antibiotico, però, "la febbre è aumentata e mi sono ripresentato al pronto soccorso. Da lì in poi la febbre è cresciuta ancora fino a quando sono stato portato in terapia intensiva". E ha concluso: "Nessuno sapeva dirmi nulla. Se penso oggi a un episodio capitato durante il mio secondo ricovero sorrido. Chiedo a un operatore sanitario se potesse essere un caso di coronavirus e in dialetto mi risponde 'il coronavirus Cudogn ‘ Ensa’ nianche addu sta' che significa 'il Coronavirus non sa neanche dove sia di casa Codogno' e invece siamo stati l’inizio di tutto".