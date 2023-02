A Roma celebrazioni per la Giornata nazionale del personale sanitario

Istituita per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus, lo slogan di quest'anno è "Insieme per garantire la salute di tutti". Il ministro Schillaci: "Accelerare riorganizzazione della sanità pubblica"

Promossa dal regista Ferzan Ozpetek e dal paroliere Mogol, la giornata è stata istituita con la Legge 13 novembre 2020 "per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus". È stata scelta la data simbolica del 20 febbraio per ricordare il giorno in cui a Codogno venne scoperto il paziente uno. Lo slogan di quest'anno è "Insieme per garantire la salute di tutti".

Schillaci:"Pandemia ha insegnato quanto la salute pubblica sia cruciale"

Nel suo intervento, Schillaci ha affermato che "occorre accelerare la riorganizzazione di una sanità pubblica, con al centro la persona e con una assistenza territoriale più forte". In questo senso è "prioritario valorizzare il ruolo di tutte le professionalità sanitarie, socio sanitarie e socio-assistenziali impegnati sul territorio per raggiungere l'obiettivo di una appropriata presa in carico dei bisogni di salute di tutti i cittadini". Durante il suo discorso il ministro ha sottolineato che l'esperienza della pandemia "ha insegnato quanto la salute pubblica sia cruciale, ha fatto emergere le eccellenze delle professionalità impegnate nel servizio sanitario nazionale ma, ha acceso un faro sulle criticità del sistema, da affrontare con la massima determinazione e urgenza".

Gasparri: "Vaccinazioni devono proseguire, pandemia c'è ancora"

Dopo aver ringraziato il peesonale sanitario per il prezioso lavoro fornito alla comunità, Gasparri ha affermato che "le vaccinazioni devono proseguire. L'attività della scienza è fondamentale. Anche se non è più a livello di due o tre anni fa la Pandemia c'è ancora". Per il vice presidente "l'emergenza non è stata solo con il Covid, per voi l'emergenza è ogni giorno" quindi il personale sanitario "non può essere omaggiato solo nei momenti rituali".