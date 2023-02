Morto il medico personale di Mattarella, annullati tutti gli impegni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha deciso di annullare per oggi tutti gli impegni pubblici in programma, a causa di un lutto che ha colpito il suo staff. E' infatti scomparso improvvisamente, nella notte, Francesco Pitrolo, medico e amico personale del Presidente.

Chi era Francesco Pitrolo

approfondimento

Quirinale, Mattarella nomina 30 Alfieri della Repubblica: chi sono

Palermitano, Pitrolo accompagnava Mattarella anche nelle visite ufficiali all'estero ed era diventato punto di riferimento per tutti coloro che seguono il Capo dello Stato nelle trasferte. Lascia la moglie e una figlia, era direttore dell’Unità di cardiologia dell'Ospedale "Cervello" del capoluogo siciliano ed era stato insignito del cavalierato di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel novembre 2021.

L’assenza alla Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario

Tra gli impegni previsti, a cui Mattarella non presenzierà, c’è anche la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, prevista stamani a Roma. Lo ha riferito una rappresentante dell'organizzazione, spiegando proprio che il presidente della Repubblica "oggi non sarà qui per un lutto nel suo staff".