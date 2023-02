A tre anni esatti dalla scoperta del cosiddetto Paziente 1, che ha decretato il primo caso ufficiale di Covid in Italia, il presidente nazionale della Croce Rossa Rosario Valastro domani sarà in alcuni dei luoghi simbolo della pandemia. Prima andrà a Vo' Euganeo, il paese in provincia di Padova dove il 21 febbraio si registrò la prima vittima del Coronavirus, il 77enne Adriano Trevisan. Poi andrà a Calvisano, in provincia di Brescia, dove a marzo Fausto Bertuzzi fu il primo volontario della Croce Rossa a morire, a 49 anni, e consegnerà la medaglia d'oro alla memoria ai suoi famigliari oltre a inaugurare il neo Comitato CRI del Garda-Bresciano, con sede a Desenzano del Garda. La terza tappa sarà a Codogno, nel Lodigiano, dove nella sera del 20 febbraio si scoprì che Mattia Maestri, ricoverato in terapia intensiva, era positivo al Covid. Qui sarà consegnata al Comitato della Croce Rossa il riconoscimento del 'Tempo della Gentilezza', che a Vo' sarà dato ai comitati Padova Sud e Padova. Ultima tappa a Milano per dare il riconoscimento al volontario CRI Antonio Arosio, ex Presidente del Comitato Regionale della Lombardia. A tutti gli appuntamenti saranno presenti i sindaci, in particolare a Milano sarà presente il sindaco Giuseppe Sala oltre al prefetto Reneto Saccone, al questore Giuseppe Petronzi e a esponenti di vigili del fuoco, forze armate e Ats. A Codogno però la cerimonia di ricordo vera e propria si svolgerà il 21 febbraio, che è stata nominata la giornata 'dedicata alla comunità resiliente di Codogno e alle vittime del Covid' con la posa di una corona al memoriale realizzato in via Collodi.