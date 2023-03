Covid, bollettino settimanale 10 marzo: ancora in calo casi e decessi

Continuano a diminuire i contagi Covid in Italia e il numero di decessi. A rivelarlo è il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo al periodo dal 3 al 9 marzo ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). Nella settimana in esame si sono registrati 23.988 nuovi casi di Covid-19, in calo del 10,1% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 26.684). Sono stati 216 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 5,3% rispetto alla settimana prima (erano 228). Sono stati eseguiti 477.908 tamponi, il 10,4% in meno rispetto all'ultimo bollettino (533.212). Stabile il tasso di positività: è sempre al 5%. I casi positivi totali in Italia da inizio pandemia salgono a 25.627.473, le vittime sono 188.538.

Le note del bollettino

Nelle note dell'ultimo bollettino disponibile, quello del 9 marzo, si legge che: la Regione Abruzzo comunica che "dal totale dei positivi sono stati eliminati 10 casi in quanto duplicati e che il decesso comunicato in data odierna si riferisce ai giorni scorsi"; la Regione Basilicata segnala che "il dato relativo al numero dei Casi in isolamento domiciliare e ai Guariti è in corso di revisione"; la Regione Campania spiega che "il decesso registrato oggi risale al giorno 05/03/2023"; la Regione Emilia-Romagna comunica che "dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19"; la Regione Friuli-Venezia Giulia segnala che "dei 4 decessi oggi riportati, 1 è avvenuto nei mesi precedenti"; la P.A. di Bolzano comunica che "dei 71 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico confermato da test molecolare"; la Regione Umbria spiega che "1 dei ricoveri non UTI appartiene ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 32 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 10 in discipline post-acuto, riabilitative (cod. 60, 28, 56, 75)".