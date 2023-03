8/9 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda l'attribuzione del nome, in futuro le lettere greche saranno riservate solo alle varianti che appartengono alla categoria di interesse classificata come "di preoccupazione". Da ieri, inoltre la variante Kraken è stata classificata come "variante di interesse"

Long Covid, giovani e donne i pazienti più colpiti secondo il Simg