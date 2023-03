Covid, milioni di topi a New York positivi, rischio nuove varianti

I milioni di topi che popolano le strade di New York, già nemico pubblico numero 1 degli abitanti della metropoli, potrebbero adesso rappresentare una nuova minaccia. Secondo uno studio americano pubblicato sulla rivista mBio, infatti, i roditori potrebbero essere veicolo del Covid. In passato è stato dimostrato che il virus può contagiare animali domestici, come cani e gatti, grandi felini e alcuni animali selvatici. Il passaggio da questi animali all'uomo non è mai stato verificato e, anche nel caso dei topi, è probabile sia molto raro. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che i roditori sono molto sensibili al virus e a tutte le sue varianti. "Questo è uno dei primi studi a dimostrare che le varianti SARS-CoV-2 possono contagiare la popolazione di roditori in una delle principali aree urbane degli Stati Uniti", ha detto il capo della ricerca il dottor Henry Wan, dell'università del Missouri.