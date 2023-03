Giornata mondiale contro il Long Covid, cosa sappiamo oggi

Sono oltre 750 milioni le persone colpite dal Covid e, una volta guerita, dal Long Covid che, secondo la rivista Lancet, è "una condizione multisistemica post-infezione debilitante che compromette le capacità di svolgere attività quotidiane per diversi mesi o anni". Situazione che si verifica nel 10-20% dei casi in persone di tutte le età, si stima inoltre che una persona su dieci che sviluppa il Long Covid smetta di lavorare, con conseguenti ingenti perdite economiche e un diffuso danno globale alla salute, al benessere e ai mezzi stessi di sussistenza delle persone. ( LO SPECIALE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI )

"Necessaria un'agenda coordinata a livello globale"



"Spesso molti pazienti faticano a ottenere una diagnosi definitiva e, su scala globale, il Long Covid non ha ricevuto l'attenzione che merita e c'è una generale mancanza di consapevolezza pubblica", continua l'editoriale della rivista Lancet. Inoltre si è analizzato come in molti Paesi a basso e medio reddito, come in India, Cina e Sudafrica, mancano i dati relativi a questo fenomeno. Da qui l'appello della rivista che chiede: "Un'agenda di ricerca multidisciplinare coordinata a livello globale è essenziale per migliorare la nostra comprensione della causa, dei trattamenti, dei fattori di rischio e della prevenzione del Long Covid. I progressi sono lenti a causa della mancanza di attenzione e risorse".