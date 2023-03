Covid, variante Bythos primi casi in Italia: contagi in lieve risalita

Viene definitia Bythos la nuova variante del Sars-CoV-2 derivante da Omicron, che è stata posta sotto la lente d'ingradimento da parte degli esperti, intenti a inviduarne le eventuali mutazioni e la pericolosità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha infatti, inserito questa sottovariante under monitoring (sotto monitoraggio), con i primi casi accertati anche in Italia. ( COVID-GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE )

Questa variante fu individuata lo scorso 27 luglio inzialmente in Australia, colpendo soprattutto la zona meridionale della nazione. Fino a febbraio 2023 Bythos rappresentava circa il 12% delle sequenze registrate in Australia, mentre oltre 100 sequenze sono state depositate anche in Danimarca, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svezia e Austria.

Bythos in Italia

approfondimento

Covid, vaccino contro varianti Omicron 4-5 ai bimbi di età 5-11 anni

Ad oggi non è possibile affermare che Bythos sia più elusiva o trasmissibile delle altre varianti, o addirittura che possa causare una malattia più grave, per questo l'Oms monitora con attenzione la situazione in attesa di sviluppi. La stessa organizzazione nell'ultimo bollettino riguardante 60mila sequenze registrate tra il 30 gennaio e il 28 febbraio scorsi, ha affermato che i ceppi combinati di Omicron, da cui deriva Bythos, rappresentano il 41,8% del totale, 32,6% riguardante la variante Kraken, mentre solo l'1,2% per Bythos. Numeri che al momento non allarmano gli esperti, che tuttavia mantengono alta l'attenzione soprattutto dovesse emergere una forte trasmissibilità di questa variante. In Italia al momento Bythos rappresenta lo 0,82% delle sequenze rilevate, con 31 casi accertati.