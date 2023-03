Inchiesta Covid, secondo Galli l'indecisione ha causato più morti

Quelli tra fine febbraio e inizio marzo 2020 sono stati giorni costellati di indecisioni, sono stati fatti errori nelle prime fasi della pandemia. Queste le parole dell'infettivologo che in un'intervista al Corriere della Sera ribadisce la sua posizione: erano da testare più persone possibile per circoscrivere i focolai d’infezione

Nelle prime fasi della pandemia sono stati fatti alcuni errori “ma soprattutto il sistema ha mostrato tutta la propria inadeguatezza”. A dichiararlo è Massimo Galli, già professore ordinario di Malattie infettive all'Università degli Studi di Milano intervistato dal Corriere della Sera. Tra gli aspetti più critici per l’infettivologo c’è il fatto che la sanità pubblica è regionalizzata con 21 centri di potere, contando anche le province autonome. “Questa situazione ha creato grossi problemi di fronte a un'emergenza in gran parte ignota” confessa Galli che propone come soluzione “ridimensionare il ruolo delle Regioni nella sanità anche per superare disuguaglianze territoriali inaccettabili”.