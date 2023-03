Covid, Rezza: "Oms annuncerà presto la fine della pandemia"

"Bisogna aspettare che l’Oms non consideri più il Covid Pheic (Public Health Emergency of International Concern), cioè un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale" ha affermato il professor Rezza, con la decisione che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

La situazione ad oggi

approfondimento

"La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che c’è un’immunità diffusa: tante persone sono vaccinate e tante altre si sono infettate", continua Rezza, con un monito per il futuro: "Il ministero continua quindi a monitorare la situazione, mantenendo la vigilanza, ma non c’è in questo momento un livello di allarme: l’impatto sulle strutture sanitarie è molto basso, anche l’incidenza di nuovi positivi è relativamente bassa". Poi sul futuro: "Esiste la possibilità che il virus possa mutare, anche se non può farlo all’infinito; bisogna pure tener conto che questo virus ha cominciato a infettare gli animali, a partire dai cervi negli Stati Uniti, e anche qualche animale domestico. Quindi, resta ancora un’incognita".